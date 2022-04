TCL introduceert eerste laptop en nieuwe versie van tablet met reflectief lcd

TCL heeft tijdens de CES zijn eerste laptop geïntroduceerd, de Book 14 Go. De laptop kost 349 dollar en moet in het tweede kwartaal van 2022 uitkomen. Daarnaast onthult TCL een nieuwe versie van de Nxtpaper-tablet met een reflectief en papierachtig kleurendisplay.

De notebook heeft een 14,1"-scherm met resolutie 1366x768 pixels, een beeldverhouding van 16:9 en draait op Windows 11. Daarnaast bevat deze de Qualcomm Snapdragon 7c-chip met een Ardeno 618-gpu. De TCL-laptop gaat tussen de 10 en 12 uur mee, heeft 128GB opslag en ondersteunt een 4G LTE-verbinding. Het apparaat weegt 1,3kg.

De nieuwe 10.1''-full-color tablet, genaamd de Nxtpaper 10s, werd tijdens dezelfde CES-persconferentie aangekondigd. Deze heeft een resolutie van 1200x1920 pixels en bevat hetzelfde reflectieve kleurendisplay als de tablet die TCL vorig jaar uitbracht. Het scherm heeft geen backlight en er vinden volgens de fabrikant geen flikkeringen en blauw licht plaats bij de weergave, wat beter zou zijn voor de ogen van de gebruiker. Anders aan de 10s-versie is dat het scherm groter is en het apparaat zwaarder; de eerdere versie weegt 316 gram en de 10s ongeveer 490 gram. Deze tablet moet later deze maand in Europa verkrijgbaar komen. Het bedrijf noemt een adviesprijs van 249 dollar.