TCL introduceert Nxtpaper-tablet met reflectief kleuren-lcd

TCL heeft de Nxtpaper aangekondigd, een tablet met een 8,88"-lcd zonder backlight. Volgens de fabrikant zijn er geen flikkeringen en blauw licht bij de weergave, wat beter zou zijn voor de ogen van de gebruiker.

TCL kondigde vorig jaar aan een scherm met reflectieve laag voor tablets ontwikkeld te hebben, en tijdens de virtuele CES 2021-elektronicabeurs kondigt het bedrijf nu het eerste product met deze lcd aan: de NXtpaper Tablet. Het gaat om een tablet met 8,88"-scherm met ips-paneel en resolutie van 1440x1080 pixels. De afwezigheid van een backlight maakt dat de tablet relatief licht is: 316 gram.

Ook het verbruik ligt potentieel lager. Details hierover geeft TCL niet, behalve dat de tablet met zijn 5500mAh-accu 'een volledige dag mee gaat'. Het bedrijf legt de nadruk op de afwezigheid van flikkeringen en blauw licht. Net als bij e-readers zonder backlight is er omgevingslicht nodig om het scherm af te kunnen lezen. Door de gebruikte techniek is de helderheid lager dan bij traditionele lcd's. Volgens TCL is het scherm te vergelijken met een lcd op een hele lage helderheidsinstelling.

De afmetingen van de Nxtpaper zijn 203,76x150,77x7,45 mm. De processor is de MediaTek-octacore MT8768E en er is 4GB ram en 64GB opslag op het apparaat aanwezig. Het besturingssysteem is Android 10. De Nxtpaper komt vanaf april in Europa beschikbaar voor 349 euro.