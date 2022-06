TCL toont 5k-scherm voor 15,6"-laptops en een vouwbaar 10,1"-scherm

TCL China Star, een dochteronderneming van TCL, heeft meerdere nieuwe schermpanelen getoond. Het gaat onder meer om een vouwbaar scherm van 10" en twee laptopschermen. Het meest opvallende laptopscherm is een 15,6"-5k-scherm.

De 15,6"-lcd heeft een ltps-paneel, een resolutie van 5120x2800 pixels en een ppi van 376,6. Het paneel heeft een bezel van 1,4mm en van de display is 96 procent scherm. Het scherm heeft een maximale helderheid van 500cd/m2, ondersteunt honderd procent van het DCI-P3-kleurenspectrum en is volgens TCL dunner en lichter dan 'eerdere' panelen, zonder details te geven.

Het tweede laptopscherm is een 17,3"-4k-miniled-scherm die 'tot' honderd procent van het NTSC-kleurenspectrum ondersteunt, HDR1000 en lokale dimming. Bij dit paneel bestaat 97 procent uit scherm, is er een verversingssnelheid van 120Hz en is er een grijs-naar-grijs-responstijd van 3ms.

De eerste twee foto's zijn van het 15,6"-scherm, de laatste foto is het 17,3"-paneel

Met het Z1-scherm toont TCL een vouwbaar display dat in beide richtingen kan worden gevouwen. TCL zegt dat dit scherm als smartphone, tablet of als laptop gebruikt kan worden. Volledig uitgevouwen is het een 10,1"-tabletscherm met een verhouding van 4:3. In gevouwen stand zit er bij de vouw drie millimeter tussen de twee schermdelen, meldt TCL. Verdere specificaties over dit scherm geeft TCL niet.