TCL toont concept van vouwbare smartphone met scherm dat uitrolt tot 10"-tablet

TCL Mobile toont een video met renders van een nieuwe concepttelefoon met een scherm dat is te vouwen en ook uitrolt, tot een 10"-tablet. De fabrikant noemt dat het Fold 'n Roll-concept. Of en wanneer het model in productie gaat, is niet bekend.

Ingeklapt en opgevouwen heeft de telefoon een 6,87"-scherm en afgaande op de renders is de beeldverhouding dan ongeveer 17:9. Door het scherm uit te vouwen verandert dat in een scherm met een diagonaal van 8,85"-scherm met een bijna vierkante beeldverhouding. Vervolgens kan een deel van het scherm uitrollen, wat een tablet met een diagonaal van 10" en een verhouding van ongeveer 4:3 oplevert.

TCL combineert voor het concept zijn DragonHinge-scharniertechniek met een uitrolbaar oledscherm. Onder andere OPPO toonde eerder al een werkend prototype van een smartphone met zo'n uitrolbaar scherm. TCL heeft zelf eerder ook al prototypes van schermen getoond die vouwbaar en uitrolbaar zijn, maar tot nu toe heeft het bedrijf geen van die producten daadwerkelijk uitgebracht.

TCL noemt de Fold 'n Roll nadrukkelijk een concept en bij de presentatie zegt het bedrijf dat het wel 'drie dozijn' aan concepten van vouwbare smartphones heeft. Technische specificaties zijn niet bekendgemaakt, op de schermformaten na. Volgens TCL bevindt het product zich in de 'verkenningsfase'.

Of de Fold 'n Roll daadwerkelijk uit zal komen, is niet bekend. TCL benadrukt wel dat het van plan is om dit jaar zijn eerste vouwbare smartphone uit te brengen. Welk model dat precies is en wat de specificaties daar van zijn, is nog niet duidelijk. TCL Mobile bestaat nu zo'n anderhalf jaar. De smartphonefabrikant gebruikt schermen van zijn dochterbedrijf TCL CSOT.