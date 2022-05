Coinbase-aandelen openden op 381 dollar bij beursgang

Cryptovalutahandelaar Coinbase debuteerde vandaag op de Nasdaq. Aandelen van het bedrijf openden op 381 dollar, wat ruim 50 procent hoger was dan de referentieprijs van 250 dollar. De aandelen worden op de Nasdaq verhandeld onder het handelssymbool $COIN.

De aandeelprijs steeg binnen enkele minuten na de beursgang tot een hoogtepunt van 429,54 dollar, hoewel de koers later geleidelijk aan daalde naar rond de 360 dollar en op die koers bleef schommelen. Op het moment van schrijven kost een enkel aandeel ongeveer 315 dollar. Dankzij de openingsprijs van 381 dollar bedroeg de totale marktwaarde van Coinbase bij aanvang van de beursgang bijna 100 miljard dollar, schrijft ook de Wall Street Journal.

Nasdaq noemde op dinsdag een referentieprijs van 250 dollar per aandeel, wat neer zou komen op een waardering van 65 miljard dollar. De beursgang van Coinbase betrof echter een direct listing, wat wil zeggen dat het bedrijf de aandelen direct aan handelaren verkoopt, zonder tussenpartijen als banken, die voorafgaand aan de beursgang op de aandelen kunnen bieden en zo de prijs kunnen bepalen. Daardoor werd bij de start van de eerste beursdag geen enkele transactie uitgevoerd tegen deze richtprijs.

Coinbase kondigde zijn beursgang in december al aan, en schreef in januari een blogpost waarin het de direct listing formeel aankondigde. Met de beursgang is Coinbase een van de grootste publieke handelaren van cryptovaluta. Naar verwachting zal de beurskoers van Coinbase enigszins gekoppeld zijn aan de koers van cryptovaluta, waarvan de waarde vaak sterk fluctueert, schrijft ook CNBC. Daardoor zou de koers kunnen zakken wanneer de waarde van cryptovaluta dalen. In 2017 bereikte Bitcoin bijvoorbeeld een waarde van bijna 20.000 dollar, waarna de koers daalde tot ongeveer 3000 dollar een jaar later.

De cryptovalutamarkt maakte gedurende de afgelopen maanden weer een flinke stijging door. De marktwaarde van een enkele Bitcoin oversteeg medio december voor het eerst de grens van 20.000 dollar, en is op het moment van schrijven ongeveer 65.000 dollar waard. Verschillende bedrijven accepteren inmiddels Bitcoins, waaronder Tesla. PayPal laat gebruikers inmiddels ook betalen met cryptovaluta.