Ierse privacywaakhond start onderzoek naar Facebook-datalek

De Ierse Data Protection Commission heeft deze week een onderzoek gestart naar het datalek van Facebook, dat eerder deze maand aan het licht kwam. De toezichthouder onderzoekt onder andere of de techgigant de Europese privacywet heeft overtreden.

De DPC kondigde het onderzoek op woensdag aan. De toezichthouder start het onderzoek na berichten over een uitgelekte dataset uit 2019, waarin gegevens van ongeveer 533 miljoen Facebook-gebruikers staan. De dataset wordt gratis verstrekt op hackersfora. Onder de gegevens vallen bijvoorbeeld telefoonnummers, geboortedata, e-mailadressen of locatiegegevens, afhankelijk van het account. De Ierse privacywaakhond schrijft dat het onderzoek is gestart op grond van artikel 110 van de Data Protection Act uit 2018.

"De DPC is, na bestudering van de informatie die Facebook tot nu toe over deze zaak heeft verstrekt, van mening dat er mogelijk een of meer bepalingen van de GDPR en/of de Data Protection Act 2018 zijn geschonden en/of worden geschonden met betrekking tot de persoonsgegevens van Facebook-gebruikers," schrijft de toezichthouder in een verklaring. "De DPC acht het dan ook passend om te bepalen of Facebook heeft voldaan aan zijn verplichtingen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van zijn gebruikers."

Didier Reynders, een Belgische Eurocommissaris voor Justitie, liet eerder deze week al weten dat hij in gesprek was over het Facebook-datalek met Helen Dixon van de DPC. Daarbij riep hij Facebook op om actief mee te werken om de problemen te verhelderen. Facebook laat in een verklaring aan TechCrunch weten dat het bedrijf 'volledige medewerking' verleent aan de DPC en het onderzoek, dat 'betrekking heeft op Facebook-functies die het voor mensen gemakkelijker maken om vrienden te vinden en met hen in contact te komen'. "We kijken ernaar uit om deze functies en de beschermingen die we hebben ingebouwd uit te leggen", aldus het bedrijf.

Het datalek kwam eerder deze maand aan het licht. De dataset bevat gegevens van mensen uit 106 verschillende landen, waaronder 5,3 miljoen Nederlandse Facebook-gebruikers. Het platform liet weten dat het gegevens uit 2019 betrof. De data zou zijn buitgemaakt door een kwetsbaarheid die in augustus 2019 zou zijn opgelost. Facebook-gebruikers kunnen via HaveIBeenPwned controleren of hun e-mailadressen of telefoonnummers zijn uitgelekt.