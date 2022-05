Facebook wil nieuws over datalekken via scraping 'normaliseren' in de pers

Facebook wil het grote datalek waarbij gegevens werden gescrapet, benoemen als een probleem dat vaak voorkomt. Het bedrijf verwacht in de toekomst meer incidenten rondom scraping en wil dat 'normaliseren', blijkt uit een interne memo die DataNews in handen heeft.

Facebook stuurde de communicatiestrategie op 8 april rond als memo onder pr-medewerkers. DataNews wist de hand te leggen op de e-mail, waarin Facebook de langetermijnstrategie bespreekt over hoe het over scraping-incidenten denkt. Dat doet het bedrijf nadat de gegevens van 533 miljoen gebruikers op internet verschenen, waaronder die van 5,4 miljoen Nederlanders en 3 miljoen Belgen. Dat gebeurde waarschijnlijk naar aanleiding van scraping. Facebook zei kort na het incident al dat het gebruikers daar niet over zou informeren, omdat scrapen niet hetzelfde is als hacken. Tweakers schreef daar vorige week ook een Plus-artikel over.

In de memo noemt Facebook een langetermijnstrategie waarin het 'meer scraping-incidenten verwacht'. "We denken dat het belangrijk is om dit te benoemen als een probleem dat hoort bij de sector en dat we het regelmatig voorkomen ervan als normaal gaan behandelen”, schrijft het bedrijf. Facebook zegt ook dat er in de communicatiestrategie meer moet worden gesproken over het werk dat Facebook doet om scraping tegen te gaan. "We hopen dat deze activiteit, doordat ze vaak voorkomt, als normaal wordt beschouwd en dat we daarmee kritiek voorkomen dat we niet transparant zijn over specifieke incidenten."

Facebook schrijft intern ook dat veel media kritisch waren op het gedrag van het bedrijf, maar wijt dat aan 'citaten van data-experts of toezichthouders die graag het bedrijf bekritiseren'. Facebook waarschuwt pr-medewerkers voorlopig niets te zeggen over vragen die toezichthouders aan het bedrijf hebben gesteld. In Europa is de Ierse privacywaakhond inmiddels een onderzoek gestart naar het datalek.