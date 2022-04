Belgische toezichthouder roept slachtoffers van Facebook-lek op melding te doen

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit roept Facebook-gebruikers uit het land op om een klacht in te dienen als hun telefoonnummer onderdeel is van het datalek dat recent in het nieuws kwam. De GBA wil klachten bundelen en doorspelen naar Ierland.

De GBA wil dat Facebook zijn verantwoordelijkheid erkent en 'zo snel mogelijk volledige opheldering verschaft'. De toezichthouder vraagt Belgen daarom om een melding te doen, als hun telefoonnummer onderdeel is van de database die recent in het nieuws is verschenen. Met een bundeling van klachten wil de GBA naar de Ierse privacytoezichthouder stappen en die vragen om de zaak 'met de nodige spoed te onderzoeken'. Het Europese hoofdkantoor van Facebook zit in Ierland.

Eerder deze week is een dataset met gegevens van 533 miljoen Facebook-gebruikers online gezet. Die data is al een paar jaar oud en werd eerder al te koop aangeboden, maar is nu voor het eerst publiek beschikbaar. Het gaat om telefoonnummers en andere persoonsgegevens.

"We vinden het belangrijk dat Facebook hier niet mee wegkomt", zegt David Stevens, voorzitter van de GBA, tegen VRT Nieuws. "Ze doen nu alsof er weinig aan de hand is. Ze zeggen dat het een oud lek is en dat het probleem is opgelost", aldus Stevens. Volgens de GBA moet Facebook gebruikers acuraat informeren over de precieze impact en de mogelijke maatregelen die zij kunnen nemen.

Facebook plaatste dinsdag een verklaring waarin het sociale netwerk zegt dat het gaat om data die een aantal jaar geleden is vergaard door middel van scraping en dat dit tegen de voorwaarden van het sociale netwerk was. Facebook verwijderde eind 2019 daarom een functie om contacten op te zoeken aan de hand van telefoonnummers.