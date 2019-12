'Facebook haalt optie contacten opzoeken via telefoonnummer uit Messenger'

De bekende reverse engineer Jane Manchun Wong stelt dat Facebook de optie om contacten op te sporen via een telefoonnummer uit Messenger aan het halen is, mogelijk omdat de optie het via brute forcing mogelijk maakt om accounts en willekeurige nummers te koppelen.

Onlangs nog kwam een andere security-onderzoeker naar buiten met het nieuws dat hij via Twitter 17 miljoen willekeurige telefoonnummers wist te koppelen aan echte personen door ze in te voeren in de Twitter-app. Onder die 17 miljoen personen zaten ook prominente politici. Het is mogelijk dat Facebook wil voorkomen dat het om dezelfde redenen in het nieuws komt.

In het geval van Twitter werd een randomized set van twee miljard gegenereerde telefoonnummers opgegeven aan de Android-app, die leidde tot de 17 miljoen hits. Twitter zegt eraan te werken om deze bug weg te werken, maar het is nog de vraag hoe het platform gaat bepalen of een opgegeven telefoonnummer willekeurig is of niet. Facebook lijkt met het opofferen van de functie de hele kwestie uit de weg te gaan.

De mogelijkheid om gebruikers op een sociaal medium op te sporen aan de hand van hun telefoonnummer is bedoeld om het platform makkelijker te gebruiken te maken, en werkt uiteraard alleen als de doelwitten hun nummer hebben opgegeven. Ook moet degene die de zoekopdracht uitvoert, doorgaans zelf zijn nummer ook opgeven.