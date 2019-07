'WannaCry-held' Marcus Hutchins krijgt geen straf voor eigen malware-verleden

Marcus 'Malwaretech' Hutchins, de security-onderzoeker die de killswitch in WannaCry ontdekte, krijgt geen verdere straf voor zijn eigen malware-verleden. De rechter vindt dat zijn recentere verleden als white hat en de tijd die hij tot nu toe al vast heeft gezeten voldoende.

Naast time served wordt Hutchins ook nog een jaar onder toezicht gehouden, schrijft ZDNet, en mogelijk mag de Brit in de toekomst de VS niet meer in vanwege zijn strafblad. Naast zijn overstap naar white hat werkte het ook in het voordeel van Hutchins dat hij schuldig pleitte en meermaals zijn excuses aan had geboden aan de gebruikers die getroffen zijn door de malware die hij geschreven had. Het gaat om de Kronos-malware en Upas Kit, die hij tussen 2012 en 2015 schreef.

Hutchins had wel kritiek op de werkwijze van de FBI: hij zou ondervraagd zijn terwijl hij onder invloed was en aan slaaptekort leed. Ook zou de FBI hem bij zijn arrestatie in 2017 voorgelogen hebben over waarom hij ondervraagd werd.

Hutchins was degene die de killswitch in de verwoestende WannaCry-malware van 2017 aantrof. De ransomware deed zijn werk alleen als het geen reactie kreeg op een request naar een bepaalde domeinnaam. Nadat Hutchins deze naam registreerde, viel WannaCry stil. De malware maakte gebruik van de EternalBlue-kwetsbaarheid. Overigens waarschuwen Microsoft en de Amerikaanse overheid dat een soortgelijke kwetsbaarheid ontdekt en verholpen is, maar dat men vaart moet maken met die update installeren.