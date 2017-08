'VK wist dat ontdekker WannaCry-killswitch in VS gearresteerd zou worden'

De Britse regering wist dat Marcus Hutchins, de beveiligingsonderzoeker die bekend werd doordat hij een 'killswitch' in de WannaCry-ransomware ontdekte, in de VS gearresteerd zou worden. Hij is momenteel vrij op borgtocht, maar moet in de VS de uitkomst van het proces afwachten.

De Sunday Times bericht op basis van eigen bronnen dat de Britse regering op de hoogte was. Dat zou het VK goed zijn uitgekomen, omdat daardoor een discussie over uitlevering kon worden voorkomen, zo stellen de bronnen. Een daarvan zegt tegen de krant: "Onze Amerikaanse partners zijn er niet blij mee dat uitlevering van personen uitblijft waartegen de VS zaken willen beginnen om computermisdrijven. De arrestatie van Hutchins bevrijdde de Britse overheid en inlichtingendiensten van een volgende hoofdpijnzaak rond uitlevering."

Volgens de krant is het eerder voorgekomen dat personen die verdacht worden van computermisdrijven niet aan de VS zijn uitgeleverd na langdurige juridische procedures. De 23-jarige Hutchins, ook bekend als MalwareTech, werd op 2 augustus door de FBI gearresteerd in Las Vegas, waar hij aanwezig was op de beveiligingsconferenties Black Hat en Def Con. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de ontwikkeling, het beheer en de verspreiding van de Kronos-bankingmalware. Een week geleden verklaarde hij onschuldig te zijn. Hij moet de uitkomst van zijn proces nu afwachten in Los Angeles, waarbij hij op vrije voet is maar gevolgd wordt met gps.

De onderzoeker hield zich al langer bezig met het analyseren van malware en werd bekend doordat hij een 'killswitch' ontdekte in de WannaCry-ransomware. In een oude tweet van MalwareTech spreekt de onderzoeker er zijn verbazing over uit dat een deel van door hemzelf geschreven code terug te vinden is in de broncode van Kronos. MalwareTech had de desbetreffende code begin 2015 in een blogpost gepubliceerd, waarin hij aandacht besteedde aan een bepaalde hooking-techniek. Zijn code werd vervolgens gebruikt in de Kronos-malware.

Beveiligingsonderzoeker Hasherezade publiceerde onlangs een blogpost via Malwarebytes, waarin ze de Kronos-malware onder de loep neemt. Daarbij komt ze op basis van de gebruikte technieken tot de conclusie dat 'het niveau van precisie tot de hypothese leidt dat Kronos het werk is van een volwassen ontwikkelaar en niet van een experimenterende jongere'.