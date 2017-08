Leerlingen Den Haag krijgen smartphone om 'digitaal isolement' terug te dringen

Maandag ontvangen duizend nieuwe brugklassers in Den Haag een smartphone. Het gaat daarbij om leerlingen die uit gezinnen met weinig financiŽle middelen komen. De telefoon moet ervoor zorgen dat zij niet in een 'digitaal isolement' terechtkomen.

Het project wordt volgens Emerce onder meer gefinancierd door stichting Leergeld Den Haag, de gemeente zelf en het Ministerie van Sociale Zaken. Het gaat om toestellen die door Samsung ter beschikking worden gesteld, met een simkaart van T-Mobile. Volgens een woordvoerder van Leergeld Den Haag is het steeds vaker zo dat middelbare scholen digitaal communiceren met leerlingen, bijvoorbeeld als het gaat om huiswerk en lesroosters. Leerlingen zonder smartphone zouden 'cruciale informatie' missen.

Daarnaast moet het toestel de leerlingen in staat stellen om te communiceren met hun medescholieren. De uitreiking van de toestellen vindt maandag plaats in Den Haag, door staatssecretaris Jetta Kleinsma. Daarbij krijgen de scholieren voorlichting over het veilig gebruik van een telefoon, zoals 'de risico's van sexting, verkeersveiligheid en het financieel verantwoord omgaan met een smartphone'.

De leerlingen kunnen met de toestellen niet naar het buitenland bellen of gebruikmaken van bepaalde betaalde sms-diensten, maar kunnen wel apps installeren.