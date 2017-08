Planet Coaster-ontwikkelaar kondigt Jurassic World Evolution aan

Frontier Developments, de ontwikkelaar achter Planet Coaster en Elite: Dangerous heeft een nieuwe game onder de naam Jurassic World Evolution aangekondigd. Net als Planet Coaster gaat het om een theme park-game. Deze moet in de zomer van 2018 uitkomen.

Volgens de ontwikkelaar grijpt de game terug op de bekende Jurassic Park-films, waarin een park met dinosaurussen centraal staat. In de game krijgen spelers de kans om hun eigen park vorm te geven en te beheren. De locatie is net als in de films het eiland Isla Nubar en de omliggende eilanden. Volgens het bedrijf is het mogelijk om attracties te bouwen en nieuwe soorten dinosaurussen te creëren door middel van bio-engineering.

Meer details van de game zijn nog niet bekend. De release moet in de zomer van volgend jaar plaatsvinden voor pc, PlayStation 4 en Xbox One, ongeveer rond hetzelfde tijdstip dat een nieuwe Jurassic World-film uitkomt.