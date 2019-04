Titel Planet Zoo Platform Windows Ontwikkelaar Frontier Developments Uitgever Frontier Developments Releasedatum Najaar 2019

Toen we door Frontier Developments werden uitgenodigd om in het Engelse Cambridge de volgende 'Planet-game' te komen bekijken, ging onze fantasie even met de realiteit aan de haal. Zou het een nieuwe Transport Tycoon-game zijn? Dat leek niet logisch, de licentie daarvoor is in andere handen en er zijn al genoeg andere, op transport gerichte games. Maar wat dan wel? Het antwoord ligt eigenlijk voor de hand. De studio werkt aan de 'spirituele' opvolger van de Zoo Tycoon-serie, in de vorm van het gloednieuwe Planet Zoo.

Een veilige keuze? Wel een beetje. Frontier Developments heeft immers veel ervaring opgedaan in het genre. Niet alleen met Zoo Tycoon-games, maar ook met recenter uitgebrachte games die indirect bijdragen aan de nieuwe titel. Planet Zoo is op een bepaalde manier namelijk een kruising tussen Planet Coaster en Jurassic World Evolution. In dat laatste spel beheren spelers weliswaar dinosaurussen en geen dierentuindieren, maar het idee is vergelijkbaar. Je bouwt een park met de nodige verblijfplaatsen voor je beestjes, zorgt dat mensen ernaar kunnen kijken en dat er de nodige voorzieningen zijn voor bezoekers, en geniet vervolgens van je succes.

Dat zorgt ook meteen voor een uitdaging. Jurassic World Evolution miste namelijk iets dat Planet Coaster wel had. In Planet Coaster bleef het heel lang leuk om nieuwe achtbanen te ontwerpen. Kraampjes en losse attracties waren standaardbouwsels, maar het ontwerpen van achtbanen voegde een extra element toe dat elk park anders kon maken. Dat element ontbrak in Jurassic World Evolution. Je speelde wel nieuwe voorzieningen en dino's vrij, maar als je ze eenmaal had, veranderde er verder weinig meer. Dat maakte dat het spel minder lang leuk bleef dan Planet Coaster. En precies dat gevaar ligt ook bij Planet Zoo op de loer.

Dit element steekt natuurlijk pas na verloop van tijd de kop op, dus laten we vooral eerst eens kijken naar de basis van Planet Zoo. Het idee is dat je als speler een succesvolle dierentuin opbouwt. Daarin zijn de dierenverblijven leidend, maar allerlei randzaken zijn net zo belangrijk. Denk daarbij aan paden of zelfs aan treintjes die je bezoekers van A naar B brengen, maar ook aan winkels, eettentjes, toiletten enzovoort. Al die elementen samen zorgen voor een beoordeling voor je park, en die beoordeling bepaalt of je park onderaan de streep winst kan maken.

Dat proces kun je doorlopen in een vrije modus waarin uitdagingen zoals het verdienen van geld niet per se een rol spelen, maar leuker is het om de verhaalgedreven campagne in te gaan. Dit is ook meteen het element waarin Frontier antwoord geeft op de vraag die we hierboven stelden. Elke missie in de campagne moet specifieke uitdagingen bieden en het spel langer 'vers' houden voor de speler.