Planet Zoo Nooit eerder slaagde een game erin een digitale dierentuin zo sfeervol en vermakelijk neer te zetten als Planet Zoo. Het oog voor detail als het op de dieren aankomt, is indrukwekkend, en het zorgt dat het leuk is om minutenlang gewoon te kijken naar wat de dieren allemaal aan het doen zijn. De speler is dan even bezoeker in het eigen park. Zodra de pet van manager weer wordt opgezet, komt een behoorlijk diepgaande en complexe managementgame naar voren waarin problemen altijd op de loer liggen. Dat zorgt dat je jezelf af en toe wat verliest in micromanagement, maar tegelijk maakt het de game ook uitdagend, en de voldoening dus groter als het wel weer goed gaat. Het grootste probleem voor Planet Zoo op de langere termijn is dat het bouwen van een park goeddeels een herhaling van zetten wordt. Het helpt dat je je op verschillende elementen kunt focussen, zoals het fokken en in het wild uitzetten van bedreigde diersoorten. Maar ook dat is uiteindelijk maar een detail in een veel groter plaatje, dat park na park toch steeds wat hetzelfde lijkt. Het duurt wat ons betreft lang genoeg voordat spelers zich daar echt aan gaan storen, wat mede komt door de grote variatie aan dierenparken en omgevingen waarmee je kunt spelen voor het 'been there, done that'-gevoel uiteindelijk een keer wint. Pluspunten Uiterlijk en gedrag van de dieren

Vrolijk en kleurrijk

Uitdagende managersim

Belangrijke rol voor conservatie Minpunten Complex op microniveau

Herhalingsfactor

Matige optimalisatie (haperingen) Eindoordeel Getest Planet Zoo, Windows Prijs bij publicatie: € 44,99 Bekijk product

Een van onze favoriete previewsessies op de E3 van dit jaar betrof een game die niet bij de grootste op de beursvloer hoorde. In alle heisa en drukte op de E3 was het momentje van rust dat we in de booth van Frontier Developments vonden zeer welkom. Een half uurtje rondkijken in een van de digitale dierenparken van Planet Zoo leverde een zeldzaam 'zen-momentje' op in de chaos die de Electronic Entertainment Expo jaarlijks biedt. Inmiddels zijn we een paar maanden verder, is er een heel bètatraject achter de rug en is Planet Zoo speelbaar voor iedereen die zichzelf een begenadigd dierentuinmanager waant.

Wie bekend is met de laatste paar titels van Frontier herkent direct de huisstijl van de in Cambridge gevestigde studio. Planet Zoo heeft dezelfde herkenbare look als Planet Coaster, en ook als Jurassic World Evolution dat tussen beide Planet-games verscheen. World Evolution was een logische tussenstap. De game stond Frontier toe om te spelen met zaken zoals het gedrag en de verzorging van dieren, en het bouwen van leefomgevingen, terwijl de Jurassic World-koppeling ervoor zorgde dat het financiële risico beperkt bleef. Jurassic World Evolution was aardig, maar niet fantastisch. De game bleek al snel repetitief te worden. Dat was meteen ook een van de lessen die Frontier meenam in de aanlop naar Planet Zoo.

Los daarvan is vooral duidelijk dat de schoenmaker voor een belangrijk deel gewoon bij de leest blijft. Planet Coaster en Jurassic World Evolution scoorden allebei punten door de opgeroepen sfeer, en bij de laatste van de twee games bleek het gedrag en het uiterlijk van de dinosaurussen een groot pluspunt. Beide elementen zijn behouden in Planet Zoo. Elke dierentuin kent een eigen karakter, mede ingegeven door de locatie waar die dierentuin staat. Natuurlijk ogen de door de makers zelf gebouwde parken aanvankelijk mooier en sfeervoller dan je eigen creaties, maar de middelen om zelf ook zo'n prachtig, sfeervol park te bouwen, staan tot je beschikking. In combinatie met het kleurrijke en vrolijke uiterlijk, en de kalme, maar gezellige achtergronddeuntjes levert dat sfeervolle plaatjes op.

Te midden van die sfeervolle plaatjes spelen de dieren zelf de hoofdrol. Eerder dit jaar bezochten we de studio van Frontier en kregen we een kijkje in de keuken. We zagen hoe het team te werk ging om de dieren in het spel er zo goed mogelijk uit te laten zien. Daarbij ging het met name over de animaties en over hoe de 'sets bewegingen' van verschillende dieren eenvoudig konden worden overgezet naar andere dieren. Ook was er aandacht voor het uiterlijk, waarbij vooral de vachten en de effecten van water en zonlicht op die vachten goed naar voren kwamen. Die aspecten had de studio destijds al prima voor elkaar, en het is logisch dat de game daar nu ook van profiteert. Wie even de tijd neemt om in te zoomen op een van de dierenverblijven in een park en de dieren afzonderlijk volgt, moet toegeven dat Planet Zoo de meest realistische digitale dierentuin is die ooit in een game is vertoond. Dat ligt overigens niet alleen aan de kwaliteit van Planet Zoo. Het is alweer even geleden dat we een grote 'dierentuinmanagement-game' hebben gezien, dus veel concurrentie is er niet.