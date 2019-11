Frontier brengt Planet Coaster in de zomer uit voor consoles

Planet Coaster komt in de zomer van 2020 naar de PlayStation 4 en Xbox One. De consoleversie van de simulatiegame zal volgens de ontwikkelaar dezelfde 'diepte, strategie en customization' bieden als de pc-versie. Een exacte releasedatum is nog niet bekend.

De pretparksimulatiegame kwam in 2016 uit op pc, en zal volgend jaar volgen naar de PS4 en de Xbox One. Het bedrijf onthulde de console-editie met een nieuwe trailer tijdens het X019-evenement van Microsoft. Het porten van simulatiegames naar consoles is lastig, gezien de vaak gedetailleerde controls en uitgebreide interfaces. Volgens de ontwikkelaar behoudt de port overigens de 'diepte, strategie├źn en customization' uit de pc-versie van de game.

Ontwikkelaar Frontier weten dat de consoleversie van Planet Coaster zal profiteren van alle verbeteringen en wijzigingen die de pc-versie heeft ondergaan. Het is onduidelijk of alle uitbreidingspakketten bij de consoleversie gebundeld zitten. Wel wordt verwacht dat de game in ieder geval alle gratis dlc zal bevatten.

Planet Coaster is een simulatiegame waarin spelers een pretpark opbouwen. Ook kunnen gebruikers eigen achtbanen ontwerpen. Hiermee is de game enigszins vergelijkbaar met de Rollercoaster Tycoon-games, waarvan Frontier deel 3 heeft ontwikkeld. Onlangs bracht de studio ook Planet Zoo uit, waar vooralsnog geen consoleversie van komt.