Experimentele aanpassing van stabiele Chrome veroorzaakt problemen bij bedrijven

Een test van een experimentele aanpassing in de stabiele versie van de Chrome-browser heeft deze week tot veel klachten van gebruikers in zakelijke omgevingen met Terminal Server geleid. De aanpassing resulteerde in white screens of death bij actieve tabs.

Honderden gebruikers klagen op onder andere bugs.chromium en op de support-pagina van Chrome over de gevolgen van de aanpassing. Daarbij roepen ze het Chrome-team op om deze terug te draaien, iets wat de ontwikkelaars inmiddels gedaan lijken te hebben. De problemen begonnen woensdag. Systeembeheerder kregen te maken met gebruikers die op Chrome 'witte schermen' kregen op actieve tabs, waarbij die tabs niet meer reageerden.

Het probleem deed zich voor in zakelijke remote desktop-omgevingen met Terminal Server en Citrix. Daaronder vallen bijvoorbeeld callcenters en uit de reacties blijkt dat niet alleen kleine bedrijven, maar ook ondernemingen met honderden en duizenden callcentermedewerkers getroffen zijn. Als een gebruiker zijn systeem op slot zette met Win + L, konden andere gebruikers van de server te maken krijgen met witte schermen en vastlopende tabs waardoor niet verder gewerkt kon worden. Herstarten van de browser of Windows weer ontgrendelen verhielp het probleem, maar het kostte werknemers en it-afdelingen veel tijd, is de klacht.

De oorzaak is te herleiden tot een experimentele functie die het Chrome-team naar de stabiele versie bracht om meer feedback te verkrijgen. "Het experiment is ongeveer vijf maanden in bèta geweest. Het werd dinsdagochtend geactiveerd en gepushed naar stable, dus versie 77 en 78. Voor die tijd was het actief voor 1 procent van de Chrome 77- en 78-gebruikers zonder meldingen van problemen", meldt David Bienvenu van het Chrome-ontwikkelteam.

De experimentele functie betrof WebContents Occlusion. Deze functie zorgt ervoor dat actieve tabs minder resources vergen als gebruikers er een ander actief venster overheen plaatsen. Het gedrag van de tabs wordt dan vergelijkbaar met inactieve of geminimaliseerde tabs, om accuduur te besparen.