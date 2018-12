Microsoft introduceert nieuwe tijdelijke desktopomgeving Windows Sandbox

Microsoft introduceert een tijdelijke desktopomgeving voor Windows 10, genaamd Windows Sandbox. Hierin kunnen gebruikers schadelijke of verdachte software testen, zonder dat hun pc gevaar loopt.

Hari Pulapaka, een Microsoft-programmeur, legt uit dat de tijdelijke desktopomgeving geen vhd -images heeft. De desktopomgeving is zo ontworpen dat het alle bestanden verwijdert wanneer de functie wordt afgesloten. In plaats van een vhd te gebruiken, maakt Sandbox 'een schone kopie' van de Windows 10-versie waar de pc op draait. De sandbox maakt iedere keer een nieuwe kopie van de OS wanneer de functie wordt geopend.

WIndows Sandbox bouwt verder op de technologieŰn van Windows Containers, een sandbox die in een externe opslag draait en ontworpen is voor gebruik binnen bedrijven. De technologieŰn uit Containers zijn voor Sandbox ge´ntegreerd in Windows 10 en meer geschikt gemaakt voor laptops en desktops, zonder dat deze de volledige capaciteit van Microsoft-servers nodig hebben.

De tijdelijke desktopomgeving maakt gebruik van een gecombineerde toepassing van hardwarevirtualisatie en een hypervisor van Microsoft. De hypervisor zorgt ervoor dat een fysieke machine wordt omgezet in meerdere virtuele machines die dezelfde hardware delen. Hierdoor staat de tijdelijke desktopomgeving los van de host, die in dit geval geen schade kan oplopen van de draaiende software in de sandbox.

Windows Sandbox vereist minimaal 4GB ram, 1GB schijfruimte en minimaal twee cpu-kernen, al wordt aangeraden een cpu te gebruiken met vier cores en hyperthreading. De grootte van het OS is 100MB. Om geheugenruimte te besparen, maakt Windows Sandbox gebruik van 'slim geheugenmanagement'. Hierdoor kan de host, indien nodig, zelf geheugenruimte opeisen van de desktopomgeving. Sandbox is onderdeel van de 18305-build van Windows 10 Pro en Enterprise, waardoor het niet los gedownload hoeft te worden.

Eerder dit jaar bevestigde Microsoft dat het werkte aan een 'wegwerpsandbox' voor Windows 10 Enterprise, met de naam InPrivate Desktop. De testers hadden minimaal de 17718-build van Windows 10 nodig om de sandbox te testen. De minimale systeemvereisten voor InPrivate zijn 4GB ram, 5GB aan opslagruimte en een processor met minimaal twee cores.