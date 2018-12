Elon Musk toont testtunnel voor autotransportsysteem met inklapbare wielen

The Boring Company, het tunnelgraafbedrijf van Elon Musk, heeft de onlangs voltooide, eerste testtunnel in Los Angeles onthuld. Daarbij werd ter demonstratie een Tesla Model X met liften in de tunnel gebracht, waar de auto met behulp van inklapbare wielen op koers blijft.

Op Twitter heeft Elon Musk een idee gegeven van zijn visie voor het transportsysteem, waarbij auto's in een ondergrondse tunnel uiteindelijk maximaal 241km/u moeten kunnen halen. Daarmee moeten stadsbewoners zich vliegensvlug kunnen verplaatsen. Het idee is dat een auto bijvoorbeeld met een in het wegdek van een parkeerplaats geÔntegreerde lift naar de tunnel afdaalt. Aan de voorwielen wordt de auto voorzien van extra, inklapbare wielen die aan de zijkant uitsteken en tegen een zijwand van de tunnel drukken. Daarmee moet een rit door de tunnel stabiel verlopen, als een trein op rails. De speciale zijwielen zouden per auto 200 tot 300 dollar kosten en kunnen tijdens bovengrondse ritten ingeklapt blijven zitten.

Amerikaanse journalisten mochten alvast een ritje maken in een aangepaste Tesla Model X, inclusief werkende liften die de auto's in en uit de tunnel brachten. Een journalist van de LA Times meldt dat haar Model X handmatig werd bestuurd door een medewerker van The Boring Company en dat de auto niet harder ging dan 85km/u. De rit bleek nogal hobbelig. Elon Musk erkende dat dit nog het geval is, doordat er eerder problemen waren met een machine. Volgens hem is de bij deze demonstratie gebruikte tunnel een prototype en zullen de uiteindelijke ritten door het tunnelsysteem soepel en niet hobbelig verlopen.

Musk stelt dat het systeem geschikt is voor allerlei elektrische, autonoom rijdende auto's. Het is dus niet beperkt tot Tesla's. Het is waarschijnlijk de bedoeling dat de auto's, eenmaal in de tunnel, autonoom over de tunnelbaan rijden. Het oorspronkelijke idee van dit transportsysteem was een stuk complexer. Daarbij werden elektrische skates gebruikt om de auto's door de tunnel te transporteren. Volgens Musk werd dat echter te complex. Ook zijn de elektrische shuttles voor maximaal zestien passagiers van de baan. Voetgangers en fietsers kunnen in de visie van Musk straks gebruikmaken van speciaal voor hen bestemde auto's die permanent rondjes rijden in de tunnel.

Musk denkt dat deze tunnels, genaamd Loops, uiteindelijk voor het transporteren van auto's worden verbonden met Hyperlooptunnels. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan, is nog onduidelijk. De Loops hebben geen bijna-vacuŁm, zoals dat bij de Hyperloop het geval is. Ook is nog onduidelijk wanneer er een volledig functionerend tunnelsysteem klaar is voor gebruik. Dat zal nog wel even duren, aangezien de 1,83km lange testtunnel tien miljoen dollar kostte. Bij het graven zijn dan ook nog weinig kosten- en tijdbesparende oplossingen gebruikt.