Chrome OS 72 brengt Google Assistent ook naar third-party-Chromebooks

De nieuwste bčtaversie van Chrome OS maakt de Google Assistent ook beschikbaar op Chromebooks van andere fabrikanten. Tot nu toe zat de Assistent alleen op 'Made by Google'-toestellen, zoals de Pixelbook en Pixel Slate.

Chrome OS 72 is een grote update voor het platform. Van Android 7 Nougat wordt de Chromebook meteen bijgewerkt naar Android 9 Pie; Oreo wordt overgeslagen. Een van de grootste vernieuwingen is de native integratie van de Google Assistent, waardoor de digitale butler voortaan ook beschikbaar is op third-party-Chromebooks. Volgens 9to5Google verwelkomt de Google Assistent de Chromebookgebruiker met drie mogelijke acties: 'Play music', 'What’s on my screen?' en 'What can you do?'

Net als op de smartphone kunnen de vragen aan de Google Assistent zowel gesproken als getypt worden ingevoerd. Chrome OS 72 maakt het trouwens ook mogelijk om het Google-toetsenbord Gboard te installeren vanuit de Play Store, zodat de gebruiker het keyboard kan personaliseren met thema’s, snelle toegang tot Google Search en de vertaalfuncties van Google Translate.

De stabiele versie van Chrome OS 72 wordt naar verwachting eind januari uitgebracht.

Screenshot: 9to5Google