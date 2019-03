Google versnelt offline spraakherkenning bij Gboard op Pixel-telefoons - update

Google heeft snellere offline-spraakherkenning toegevoegd aan Gboard voor Pixel-telefoons. Dankzij de update neemt lokaal uitgevoerde spraakherkenning minder ruimte in en gebeurt dit efficiënter.

In een blogpost spreekt Google ervan dat de search graph voor een engine voor spraakherkenning niet zo lang geleden nog 2GB groot was. Dit is volgens de internetgigant te groot om op iedere smartphone te plaatsen, wat een van de redenen was van het vereiste van online connectiviteit van spraakherkenning. Met behulp van nieuwe modellen en compressie wist Google het spraakherkenningsmodel in de afgelopen jaren terug te brengen tot aanvankelijke 450MB en nu 80MB.

Voordelen van het offline opslaan van de spraakherkenningsdata zijn dat het toestel niet meer afhankelijk is van de aanwezigheid en kwaliteit van een netwerkverbinding. Daarnaast moet de nieuwe vorm van spraakherkenning sneller werken, zo snel zelfs dat het spraak in realtime moet kunnen bijhouden.

Google zet in de blogpost de geschiedenis en de details van hun spraakherkenning uiteen voor geïnteresseerden. Aanvankelijk zal de snellere methode voor offline spraakherkenning alleen beschikbaar zijn op de Pixel-telefoons en dan alleen in Gboard en bovendien alleen met de Amerikaans-Engelse spraak.

Update, woensdag 15.55: Tekst is aangepast om de vorderingen met betrekking tot snelheid te benadrukken. Het originele artikel benadrukte de offline capaciteit, die al langer bestaat.