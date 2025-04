Google Japan maakt bluetoothtoetsenbordpet CAPS

De Japanse tak van Google heeft CAPS getoond, een pet met een geïntegreerde gyroscoop en knop die gebruikers laat typen met hun hoofd. Google gaat de pet niet zelf in productie nemen, maar heeft het hardwareontwerp en de benodigde software op GitHub geplaatst.

Waar de meeste toetsenborden tientallen toetsen hebben, heeft Googles CAPS slechts één toets. Gebruikers kunnen andere letters of tekens kiezen door met hun hoofd te draaien, waarna de ingebouwde gyroscoop de draaibeweging registreert. Door de pet naar beneden in te drukken, wordt de letter die hoort bij die draaiing gekozen.

Google zegt dat CAPS het product is van een brainstormsessie waarin werd gedacht over hoe toetsenborden 'draagbaarder en modieuzer' konden worden. De pet zou ook handig zijn voor mensen met volle handen die ook een toetsenbord willen meenemen en mensen die zich op het werk zorgen maken om een slechte haardag.

CAPS is uit te breiden met een meshvenster om 'vervorming tegen te gaan' en een hoofdband om typen ook in harde wind mogelijk te maken. Google overweegt ook andere versies te maken, zoals als kookmuts, met een ingebouwd scherm of met zonnepanelen. Ook al is Google niet van plan het product zelf uit te brengen, kunnen mensen zelf CAPS maken met de GitHub-documentatie. CAPS is een bedenksel van het Japanse Gboard-team, dat werkt aan de Android- en iOS-versies van de toetsenbordapp.