Google brengt Gboard-toetsenbord naar Wear OS

Google heeft zijn Gboard-toetsenbord beschikbaar gesteld voor Wear OS. De app voor invoer en spraak betreft de eerste toevoeging van Google aan het besturingssysteem voor wearables in jaren.

Gebruikers kunnen Gboard op wearables gebruiken voor de invoer via stem, veegbewegingen en het qwertytoetsenbord, meldt Googles Wear OS-team. Daarnaast biedt de app suggesties en verbeteringen van invoer en is er ondersteuning voor verschillende talen. Gboard wordt beschikbaar in alle talen die Wear OS ook ondersteunt.

Wear OS had al tekstinvoer via veegbewegingen en suggesties, maar niet onder de Gboard-naam, en de nieuwe app biedt een gewijzigd uiterlijk en meer functionaliteit. De update moet in de komende dagen beschikbaar komen. Bovendien belooft Google dat er dit jaar meer aankondigingen voor Wear OS volgen.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren bij Google I/O 2021, het evenement van het bedrijf dat van 19 tot en met 20 mei plaatsvindt. Het is de eerste keer in jaren dat Google een nieuwe app aan zijn OS voor wearables toevoegt en de tekstinvoer is niet meer gewijzigd sinds de release van Android Wear 2.0 vijf jaar geleden.