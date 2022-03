Bestaande Fossil-horloges krijgen waarschijnlijk geen upgrade naar nieuw Wear OS

Bestaande Fossil-smartwatches zullen waarschijnlijk geen upgrade krijgen naar het nieuwe Wear OS van Google en Samsung. Dat zegt CNET op basis van een interview met twee Fossil-topmannen. Een fotobijschrift in het CNET-stuk lijkt echter ook het tegenovergestelde te beweren.

In de tekst zelf lijkt CNET er heel duidelijk over: "Bestaande Google Wear-horloges van Fossil zullen niet upgradebaar zijn naar het nieuwe Wear OS-platform". Elders in het stuk wordt ook onderstreept dat 'alle feature sets en softwarevoordelen van Google en Samsungs nieuwe, verenigde platform ook terug moeten komen in de zesde generatie van Fossil-horloges'. Daar wordt de bestaande vijfde generatie dus impliciet buitengesloten.

Waar CNET dan toch wat verwarring zaait, is met een fotobijschrift. Bij een plaatje van een Fossil The Carlyle HR, een vijfdegeneratie-Fossil-smartwatch, schrijft CNET 'Fossils vijfdegeneratiehorloges, die meer dan een jaar geleden uitkwamen, krijgen een upgrade in de herfst'. Volgens de aankondiging van Google komt het vernieuwde Wear OS ook in de herfst uit. Dit lijkt dus weer het tegenovergestelde te zeggen van wat er in de tekst staat. Het kan echter ook zijn dat CNET erop doelt dat het aanbod van Fossil een upgrade krijgt en niet dat generatie 5 een software-upgrade krijgt.

Fossil vertelt verder over zijn zesde generatie smartwatches dat ze een enkel 'premium' model als vlaggenschip willen uitbrengen, dat ook een prijs zal hebben die daarbij aansluit. Deze moet 'grote hardware-upgrades krijgen', waarmee Fossil wellicht doelt op het gebruik van Snapdragon Wear 4100 of 4100+. Tot nu toe is slechts een enkele smartwatch verschenen met een van die nieuwe soc's. Goedkopere modellen die toch op het nieuwe Wear OS draaien, komen uit via Fossils dochtermerken, zoals Diesel en Skagen. Fossil wil dit premium-model in de herfst uitbrengen.