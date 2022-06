Gerucht: Google-smartwatch verschijnt in 2022 en wordt Apple Watch-concurrent

Google werkt volgens Business Insider nog steeds aan een eigen smartwatch. Dit horloge, met codenaam Rohan, wordt mogelijk de eerste Wear OS-smartwatch met Fitbit-integratie, kan in de lente verschijnen en moet met de Apple Watch concurreren.

Rohan moet Googles eerste eigen smartwatch worden die het bedrijf zelf heeft ontwikkeld en als Google-product op de markt brengt. Business Insider schrijft op basis van anonieme Google-werknemers dat het horloge een rond scherm zal krijgen zonder bezels en gezondheids- en fitnessfuncties zal krijgen.

Het is nog niet duidelijk hoe het product uiteindelijk zal heten; intern wordt het product zowel de Pixel watch als de Android watch genoemd. De smartwatch zal sowieso geen Fitbit-product worden. Het product wordt nu intern getest, ook door andere afdelingen dan de smartwatchgroep. Een werknemer die het horloge test, zou klagen over hoe lang het duurt voor de smartwatch volledig is opgeladen. Op dit moment vereist de smartwatch dagelijks opladen, staat in de documenten.

Hoewel de smartwatch geen Fitbit-smartwatch zal worden, moet het wel Fitbit-integratie krijgen. Google werkt volgens Business Insider nu aan Fitbit-integratie binnen Wear OS, een project dat intern Nightlight zou heten. Het bedrijf zou hopen Nightlight met de Google-smartwatch te kunnen debuteren. Verdere details over Nightlight worden er niet gegeven.

Google werkte eerder al aan een smartwatch, maar koos er in 2016 voor om dit product te staken en in plaats daarvan te focussen op smartwatchsoftware voor partnerbedrijven. Marktaandeel van Googles slimme horloges zou echter achterblijven op Apple; daarom zou Google nu zelf met een smartwatch willen komen.

Het artikel van Business Insider bevestigt veel geruchten die Front Page Tech in april bracht. Ook FPT sprak over een ronde smartwatch en deelde daarbij renders. Volgens Front Page Tech zou de smartwatch echter rond oktober verschijnen, al zei Prosser daarbij wel dat die introductie uitgesteld kon worden.

Business Insider zegt dat twee bronnen denken dat de smartwatch nu in de lente geïntroduceerd kan worden, mits het testen goed verloopt. Over specificaties van de smartwatch is nog weinig bekend. The Verge meldt op basis van een anonieme bron dat de smartwatch duurder zal worden dan een Fitbit-horloge en prijstechnisch eerder met de Apple Watch zal concurreren.