Samsung onthult vernieuwde Galaxy Watch-interface op basis van Wear OS

Samsung heeft zijn One UI Watch-interface voor smartwatches getoond tijdens MWC 2021. Het betreft een soort skin die boven op het vernieuwde Wear OS-platform van Google en Samsung moet draaien. Samsung toont later deze zomer een nieuwe smartwatch met dit OS.

De One UI Watch-interface moet 'de Galaxy Watch en Galaxy-smartphones dieper met elkaar integreren', schrijft Samsung in een persbericht. One UI Watch komt in ieder geval beschikbaar voor de komende Galaxy Watch-generatie en is gebaseerd op het nieuwe smartwatchplatform dat het bedrijf samen met Google maakt. Daarmee krijgt de komende Galaxy Watch onder andere ondersteuning voor Google-apps als Maps en Messages, en toegang tot andere smartwatchapps uit de Play Store. Het bedrijf rept niet over ondersteuning voor huidige Galaxy Watch-modellen.

Tijdens een presentatie toont Samsung verschillende features voor het smartwatch-OS. Wanneer gebruikers een app die compatibel is met smartwatches installeren op hun Galaxy-smartphone, dan wordt deze ook automatisch geïnstalleerd op het slimme horloge van de gebruiker. Het instellingenmenu van One UI Watch is verder grotendeels gelijk aan die van Samsungs Galaxy-smartphones.

Verder worden bepaalde instellingen gesynchroniseerd tussen de smartphone en smartwatch van een gebruiker. Als gebruikers bijvoorbeeld verschillende tijdzones toevoegen aan de klok-app van hun telefoon, dan worden deze tijdzones automatisch toegevoegd aan hun smartwatch, zo meldt Samsung. En als gebruikers een telefoonnummer blokkeren op hun smartwatch, dan wordt dit nummer ook automatisch geblokkeerd op hun smartphone. Samsung komt daarnaast met een ontwerptool waarmee ontwikkelaars digitale wijzerplaten voor One UI Watch kunnen maken. Ook de accuduur zou beter moeten zijn met het nieuwe OS en apps zouden 'tot 30 procent sneller opstarten'.

Later dit jaar brengt Samsung een nieuwe Galaxy Watch uit, die wordt gebaseerd op het nieuwe OS. Het bedrijf meldt dat die smartwatch deze zomer wordt onthuld tijdens zijn volgende Unpacked-evenement. De techgigant noemt geen datum voor die presentatie, maar volgens eerdere geruchten vindt deze in augustus plaats. Er gingen eerder al geruchten rond over de Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch Active 4. Samsung zou binnenkort ook enkele nieuwe foldables tonen.

