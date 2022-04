Microsoft brengt eerste Windows 11 Insider Preview-build uit

Microsoft heeft de eerste officiële Windows 11 Insider Preview uitgebracht. Met deze bèta kunnen ontwikkelaars en andere gebruikers het OS alvast uitproberen. Windows 11 komt eind dit jaar officieel uit. Upgrades voor Windows 10-gebruikers volgen vanaf 2022.

De eerste officiële Insider Preview voor Windows 11, build 22000.51, bevat veel van de features die het bedrijf vorige week aankondigde tijdens de onthulling van het nieuwe OS. Onder andere het vernieuwde startmenu, de nieuwe taakbalk, widgets en de herziene Microsoft Store zitten in de eerste bètaversie. Ook de verkenner, het instellingenmenu en het lockscreen hebben een vernieuwd ontwerp in Insider Preview-build 22000.51. Windows 11 voegt ook ondersteuning voor Wi-Fi 6E toe.

Microsoft meldt wel dat enkele Windows 11-features pas in latere Insider-builds worden toegevoegd. Het bedrijf noemt daarbij onder andere ondersteuning voor Android-apps in de Microsoft Store en de integratie van Microsoft Teams-chat. Die features worden 'in de komende maanden' toegevoegd aan het Insider-kanaal van Windows 11.

Gebruikers die de previewversie van Windows 11 willen uitproberen, kunnen zich aanmelden voor het Insider-programma door via het Windows Update-instellingenmenu op 'Windows Insider Program' te klikken en zich in te schrijven. Microsoft kondigde Windows 11 vorige week officieel aan, maar de week daarvoor lekte er al een bètaversie van het OS uit.

Er bestaat nog onduidelijkheid over de hardwarevereisten van Windows 11. Aanvankelijk sprak Microsoft van een 'soft floor', die onder andere een TPM 1.2-module en een 1GHz-dualcoreprocessor noemde. Inmiddels is de Windows 11-pagina door Microsoft aangepast, waarin wordt gesteld dat een TPM 2.0-module vereist is, net als een processor die door Microsoft als compatibel wordt aangemerkt op een lijst met ondersteunde cpu's. Onder andere Ryzen 1000-cpu's en Intel Core 7000-processors ontbreken vooralsnog. De Insider Preview-versie werkt overigens ook op systemen die niet voldoen aan die eisen, bevestigde Microsoft vorige week.

In een losse blogpost voegt Microsoft op maandag toe dat het bedrijf nog aanvullende cpu-tests zal uitvoeren. "Tijdens de release van de Windows Insiders-build en in samenwerking met onze oem's, zullen we tests uitvoeren om apparaten met Intel 7e generatie- en AMD Zen 1-processors te identificeren die mogelijk aan onze principes voldoen", aldus het bedrijf. Daarmee lijkt Microsoft te bevestigen dat de releaseversie van Windows 11 inderdaad een cpu van de compatibiliteitslijst behoeft, maar dat Ryzen 1000- en Intel Core 7000-processors mogelijk nog worden toegevoegd.

Bron: Microsoft