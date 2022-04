Windows 11 vereist wel TPM 2.0 en minimaal Ryzen 2000 of 8e generatie Intel Core

De aanwezigheid van TPM 2.0 is toch vereist voor de installatie van Windows 11, dat bevestigt Microsoft. Ook moet een processor gebruikt worden die op een lijst van ondersteunde modellen staat. De Ryzen 1000-serie komt daardoor niet in aanmerking.

Microsoft heeft de documentatie op zijn website over de vereiste TPM-versie voor Windows 11 aangepast. Daar staat nu dat TPM 2.0 vereist is en dat systemen een cpu moeten hebben die op een lijst van ondersteunde processors staat. Volgens Microsoft moeten systemen voldoen aan de hardwarevereisten om Windows 11 te draaien en is het niet mogelijk om te upgraden als systemen niet voldoen aan de eisen.

Vrijdag stond op die pagina nog dat TPM 2.0 werd aanbevolen, maar dat systemen met TPM 1.2 ook in aanmerking kwamen. Bovendien stond er toen dat alle 64bit-cpu's met minimaal twee cores en een kloksnelheid van 1GHz werkten. De lijst met ondersteunde processors werd wel genoemd, maar de aanwezigheid van zo'n cpu was niet vereist volgens de pagina, die nog is te zien via het Web Archive.

Op de nieuwe pagina is een notitie toegevoegd waarin staat dat het artikel gewijzigd is 'om de richtlijnen rondom TPM-vereisten voor Windows 11 te corrigeren'. Daarmee impliceert Microsoft dat daar eerder een fout stond. Op de oude pagina sprak Microsoft van een 'soft floor' met aanbevelingen zoals processor van de lijst met ondersteunde modellen en TPM 2.0. Er was ook een 'hard floor', met de minimumvereisten, waarbij TPM 1.2 en een 1GHz-dualcoreprocessor voldeed.

Microsoft heeft een nieuwe blog online gezet waarin het bedrijf het belang van TPM benadrukt. Versie 2.0 is volgens Microsoft nodig om de veiligheid van Windows 11-systemen te garanderen. In de blog schrijft Microsoft dat 'alle gecertificeerde Windows 11-systemen' met TPM 2.0 zullen zijn uitgerust.

De nieuwe pagina met systeemeisen (links) naast de oude versie

Losse TPM-chip niet verplicht; integratie in cpu's en bios

Sinds Microsoft donderdag bij de presentatie van Windows 11 duidelijk maakte dat de aanwezigheid van TPM vereist is, bestaat er bij veel gebruikers onduidelijkheid over wat daar precies voor nodig is. TPM, ofwel trusted platform module, is een cryptocoprocessor die gebruikt wordt voor het opslaan en genereren van cryptografische beveiligingssleutels. Zo'n TPM kan als losse chip op een moederbord zitten, maar dat is niet vereist. Moderne processors zijn voorzien van een geïntegreerde TPM en dat kan via het bios ingeschakeld worden. Bij AMD heet dat fTPM en bij Intel is dat PTT, ofwel Platform Trust Technologies.

Geen Ryzen 1000 en minimaal Intel Core van 8e generatie

Als Microsoft de lijst van ondersteunde processors als harde eis aanhoudt, betekent dit dat Windows 11 niet geïnstalleerd kan worden op systemen met processors uit de AMD Ryzen 1000-serie. Alleen de nieuwere generaties van AMD's Ryzen-processors staan op de lijst. De oudste Ryzen-processors die ondersteund worden zijn de modellen uit de 2000-serie, die in 2018 beschikbaar kwamen.

Windows 11 wordt ondersteund op Intel Core-processors vanaf de achtste generatie, ofwel Coffee Lake. Intel bracht die processors in 2017 uit. Daarmee vallen bijvoorbeeld Broadwell-, Skylake- en Kaby Lake-processors buiten de boot. Het gevolg daarvan is ook dat diverse Microsoft-producten Windows 11 niet ondersteunen. De Surface Pro 4 en Surface Pro uit 2015 en 2017 hebben Kaby Lake-processors. Datzelfde geldt voor de Surface Studio 2 uit 2018.

Nieuwe PC Health Check App

Microsoft bracht donderdag al een tool uit waarmee gebruikers konden checken of hun systeem in aanmerking komt voor Windows 11. Die app gaf echter geen duidelijkheid over waarom systemen niet geschikt zouden zijn. Microsoft heeft inmiddels een nieuwe versie van de PC Health Check App beschikbaar gemaakt, die daar meer details over geeft. De nieuwe app laat bijvoorbeeld weten of een systeem geen TPM 2.0 heeft, of dat de processor te oud is. De app geeft overigens ook aan dat systemen niet geschikt zijn als TPM 2.0 wel aanwezig is, maar is uitgeschakeld in de bios. Gebruikers dienen dus zelf hun biosinstellingen te controleren.

Nieuwe PC Health Check App geeft meer details

Insider Preview-builds werken ook op niet-ondersteunde hardware

Zoals Microsoft het nu schetst zijn TPM 2.0 en ondersteunde cpu's harde vereisten om Windows 11 te draaien. Het is echter niet bekend wat er precies gebeurt als gebruikers het besturingssysteem proberen te installeren op oudere hardware.

Bekend is dat Insider Preview-builds van Windows 11 uit de Dev- en Beta-channels ook zullen werken op hardware die niet aan alle vereisten voldoet. Dat meldt Microsoft zelf op zijn Windows Insider-pagina, al wordt wel opgemerkt dat sommige features mogelijk niet volledig zullen werken.

De builds van het Release-channel zullen helemaal niet werken als de hardware niet aan alle eisen voldoet. Dat geeft aan dat Microsoft de hardwarerestricties naarmate de release nadert steeds verder aanscherpt.

Volgens The Verge-redacteur Tom Warren heeft Microsoft toegezegd een nieuwe blog te publiceren met een nadere toelichting over de hardwarevereisten. Die blog staat nog niet online en wordt na het weekend verwacht. Vooralsnog is het afwachten of Microsoft daarin meer duidelijkheid zal geven over wat er precies mogelijk is met niet-ondersteunde hardware en Windows 11.