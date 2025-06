Microsoft noemt TPM 2.0-vereiste voor Windows 11 'niet onderhandelbaar'

Microsoft benadrukt opnieuw dat een TPM 2.0-processor een vereiste is voor systemen met Windows 11. Het bedrijf noemt de vereiste van de module 'niet onderhandelbaar voor de toekomst van Windows'. Ondersteuning voor Windows 10 stopt in oktober van 2025.

In een blogpost legt senior product manager Steven Hosking uit dat de zogenoemde Trusted Platform Module 2.0 een vereiste voor Windows 11 blijft omdat de module voor beveiligingsfuncties zorgt die anders niet mogelijk zijn. De hardwaremodule faciliteert onder meer Secure Boot, opslag van beveiligingssleutels en ondersteuning van encryptiealgoritmes en andere cryptografische beveiligingsfuncties. "TPM 2.0 is niet slechts een aanbeveling, maar is een vereiste voor een veilige en toekomstbestendige IT-omgeving met Windows 11", aldus Hosking. Voor zover bekend deed Microsoft sinds de release van Windows 11 nog nooit een dergelijke concrete uitspraak over TPM 2.0.

In aanloop naar de release van Windows 11 heerste er onduidelijkheid over de betreffende systeemeis voor het besturingssysteem. In eerste instantie leek de module een aanbeveling, geen harde vereiste. Dat bleek niet te kloppen, ondanks het feit dat Microsoft zelf een methode openbaarde om Windows 11 te installeren op een systeem zonder TPM 2.0, al waarschuwde het bedrijf bij gebruik van de workaround wel voor beperkte ondersteuning. Het bleef daarna enkele jaren mogelijk om de systeemeis te omzeilen. Onlangs bracht Microsoft een bètapatch voor het besturingssysteem uit die definitief het omzeilen van de hardwarevereiste zou dwarsbomen. Met het statement van Hosking lijkt Microsoft de TPM 2.0-eis voor Windows 11 definitief te maken.