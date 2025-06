OpenAI brengt o1-model dat beter nadenkt en Pro-abonnement van 200 dollar uit

OpenAI heeft een volledige versie van zijn o1-model uitgebracht. Dat model was al in preview. O1 gebruikt meer rekenkracht om logischere antwoorden te kunnen geven. OpenAI brengt verder een ChatGPT Pro-abonnement voor 200 dollar per maand uit.

OpenAI zegt dat het OpenAI o1 en o1-mini algemeen beschikbaar heeft gemaakt voor alle gebruikers met een ChatGPT Plus- of Teams-abonnement. Het o1-model, de opvolger van 4o, is het 'slimste' taalmodel tot nu toe. Het gebruikt meer rekenkracht om tot logischere antwoorden te proberen te komen door 'na te denken'. Het model produceert eerst een zogenaamde gedachtengang voordat het een antwoord geeft. Het is nog steeds mogelijk dat het model hallucineert, maar omdat het model meerdere manieren zoekt om tot een antwoord te komen, zou het minder fouten maken.

OpenAI bracht het model in september uit als previewversie. Het bedrijf heeft het model laten redteamtesten door onderzoekers van Apollo Research, die concluderen dat het model in sommige gevallen probeert een gebruiker actief om de tuin te leiden. Het model probeerde bijvoorbeeld in sommige gevallen om data te manipuleren of tegen een gebruiker te liegen over hoe het tot een conclusie kwam.

OpenAI heeft naast o1 ook een nieuw abonnement uitgebracht. Dat heet ChatGPT Pro. Dat kost 200 dollar per maand. Het abonnement geeft onbeperkte toegang tot zowel het o1- als het oudere 4o-model en tot Advanced Voice-modus. Ook kunnen Pro-gebruikers een betere versie van o1 gebruiken, o1 Pro Mode. Dat gebruikt nog meer rekenkracht om tot betere antwoorden te komen. Het Pro-abonnement komt naast het Plus-abonnement, dat nog gewoon blijft bestaan.