OpenAI introduceert ChatGPT-agent voor diepgaand onderzoek

OpenAI heeft deep research geïntroduceerd. Het is een nieuwe agent in ChatGPT waarmee gebruikers diepgaand meerfasig onderzoek kunnen uitvoeren via online en offline bronnen. Deep research maakt gebruik van het o3-taalmodel en is eerst beschikbaar voor Pro-gebruikers.

Uit een blogpost van OpenAI blijkt dat deep research 'redeneervermogen' kan koppelen aan zoekresultaten en dat de functie 'enorme' hoeveelheden tekst, beelden en pdf’s van het internet kan interpreteren en synthetiseren op basis van de prompt die is ontvangen. Deep research draait op een aankomende versie van het o3-taalmodel dat geoptimaliseerd is voor webbrowsing en data-analyse. De onderzoeksfunctie genereert rapporten in het chatvenster met daarin de resultaten van het onderzoek, inclusief bronvermeldingen, als eindresultaat.

Het complete proces zou volgens OpenAI tussen vijf en dertig minuten in beslag nemen. Zodra het rapport is gegenereerd, kunnen gebruikers ook een samenvatting van het zogenaamde denkproces van deep research bekijken. Op die manier zou het eenvoudiger moeten worden om de informatie die de functie produceert, te controleren. OpenAI wil deep research de komende weken uitbreiden zodat het ook afbeeldingen kan embedden, datavisualisatie kan uitvoeren en nog meer analyses kan verrichten. Deep research is momenteel alleen beschikbaar voor ChatGPT Pro-gebruikers, maar komt later ook naar ChatGPT Plus- en Team-gebruikers.

De nieuwe functie in ChatGPT doet denken aan Gemini Deep Research. Deze AI-onderzoekstool van Google werd in december van 2024 aangekondigd en kan ook onderzoek voeren op basis van prompts van gebruikers. Gemini Deep Research is, net zoals de nieuwe ChatGPT-agent, in staat om onderzoeksrapporten te genereren, inclusief de bronvermeldingen. De AI-tool van Google maakt gebruik van Gemini 1.5 Pro.