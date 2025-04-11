Broncode van OpenAI-website noemt komst o3-, o4-mini en o4-mini-high-modellen

OpenAI werkt aan drie nieuwe taalmodellen die binnenkort moeten uitkomen. De modellen o3, o4-mini en o4-mini-high moeten nog voor de release van GPT-5 uitkomen. Dat blijkt uit code op de website van het bedrijf.

BleepingComputer spotte verwijzingen naar de drie modellen op de webpagina van ChatGPT. In de code staan verwijzingen naar modellen die o3, o4-mini en o4-mini-high heten. Veel informatie is daarover niet bekend, maar de naamgeving duidt op verbeterde versies van de huidige modellen.

OpenAI heeft momenteel het o3-mini- en het o3-mini-high-model. Die modellen kwamen in februari uit en zijn bedoeld als bredere redeneringsmodellen die tonen hoe ze tot antwoorden komen. De o3-mini-modellen zijn opvolgers van o1-mini. Daarvan zouden o4-mini en o4-mini-high weer verbeterde versies kunnen zijn, al is niet bekend hoeveel sneller of beter de modellen zijn.

Daarnaast noemt OpenAI ook het o3-model. Dat ligt aan de basis van o3-mini, maar een volwaardig model is daarvan tot nu toe niet uitgekomen.

De aanwijzingen komen niet helemaal als een verrassing. OpenAI-ceo Sam Altman zei eerder op X dat het bedrijf 'in de komende weken' o3 en o4-mini wilde uitbrengen. Dat zou nog gebeuren voordat GPT-5 uitkomt, want volgens Altman 'binnen enkele maanden' zou moeten gebeuren.