'OpenAI werkt aan eigen socialemediaplatform'

OpenAI werkt aan een socialemediaplatform, meldt The Verge op basis van ingewijden. Het gaat naar verluidt om een vergelijkbaar sociaal netwerk als X, maar dan gericht op de beeldgeneratiemogelijkheden van ChatGPT.

Volgens The Verge test OpenAI momenteel een prototype van een beeldgenerator met een sociale feed. OpenAI-topman Sam Altman zou buitenstaanders om feedback hebben gevraagd op het project. Het is niet duidelijk of het bedrijf van plan is om een losse socialapp uit te brengen of dat het gaat om een ChatGPT-integratie. Ook moet nog blijken of het project daadwerkelijk ooit publiekelijk beschikbaar komt.

OpenAI heeft de komst van een eigen socialemediaplatform nog niet officieel bevestigd. Wel reageerde topman Altman eerder dit jaar via X op berichtgeving over de plannen van Meta om een losstaande Meta AI-app uit te brengen met de woorden: "Oké, prima, misschien maken we een socialapp".

Het uitbrengen van een eigen socialapp zou OpenAI de mogelijkheid geven om gebruikersdata te gebruiken voor het trainen van zijn AI-modellen, zoals ook gebeurt bij concurrerende platforms. Zo maakt Grok gebruik van data van X, terwijl Meta zijn Llama-modellen traint met gebruikersdata van onder meer Facebook en Instagram.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 16-04-2025 11:28
37 • submitter: TheVivaldi

16-04-2025 • 11:28

37

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (37)

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Renoir 16 april 2025 11:34
Een sociaalmedia platform met zoveel AI-bots en uiteindelijk geen enkele gebruiker meer van vlees en bloed met als resultaat een enorm energieslurpend datacentrum in een woestijn weggestopt waarbinnen een soort digitale dystopische wereld zich afspeelt waar geen mens meer iets mee te maken heeft maar wat wel een monster AI-model genereert die maar groeit en groeit.

En het dan omvormen tot VR-espace room!
Yalopa @Renoir16 april 2025 11:56
Je moet ready player one eens lezen.
Olympus user @Yalopa16 april 2025 12:29
Ik ben een stuk ouder denk ik :)
Wat denk je van The Lawnmower Man
Het verhaal zelfs uit 1975

[Reactie gewijzigd door Olympus user op 16 april 2025 12:32]

Berimbau @Olympus user16 april 2025 13:36
Wat een geweldige film was dit ook :-)
Renoir @Yalopa16 april 2025 12:02
Toegevoegd aan mijn leeslijst!
Coolstart
@Renoir16 april 2025 12:34
Kunnen we alsjeblieft stoppen met bij elk AI-bericht af te dwalen naar een dystopische Skynet-retoriek?
Elk socialmediabedrijf is AI aan het inschakelen, of je dat nu graag hebt of niet.

Dat OpenAI daar hun gooi naar doet, is toch gewoon helemaal oké? Waarom doembeelden oproepen als je nog niet eens weet wat hun plan is? Een samenzweringstrekje?

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 16 april 2025 12:48]

magnifor @Coolstart16 april 2025 12:57
Dit gaat in mijn optiek ongetwijfeld eindigen in een skynet achtig iets. De grootmachten willen als eerste AGI en daarna ASI om een disruptive competitieve advantage te krijgen op internationaal niveau en dan vooral op militair en economisch gebied. Landen die merken dat ze achterlopen gaan meer risico’s nemen om de achterstand in te halen wat de mogelijkheden voor een “outbreak” weer bevorderd.

Daarnaast heb je te maken met de mens. Als ik kijk naar wat er nu afspeelt op het wereldtoneel en ook kijk naar het verleden ben ik van mening dat de mens als ras niet verantwoordelijk kan omgaan met een AGI en ASI. Uiteindelijk zijn we altijd op zoek naar meer macht en links of rechts gaat AI misbruikt worden dan wel raken we de controle kwijt omdat niets genoeg is. We willen meer meer meer.
Coolstart
@magnifor16 april 2025 21:56
Ok, geen samenzweringstrekje maar de mensheid is nu eenmaal geweldadig, niemand wil het maar zodra er miljarden te winnenvallen of een geloofsovertuiging de bovenhand krijgt loop het mis.

Maar dat wil niet zeggen dat we elk bericht hier moet gaan bekladden met een dystopische dwaling. Uiteindelijk weet niemand wat er echt gaat gebeuren.

Ik denk dat AI naast zijn gevaren ook gewoon heel veel nut in zit. Al is het maar dat AI ons tegen AI kan beschermen. Weg gaan kan het nooit.

De katholieke kerk heeft de grammofoon of de telefoon ook verkettert als de stem van de duivel. Alles wat nieuw is lijkt gevaarlijk. En is het mogelijk ook. De macht van de priester is afgenomen sinds we andere kanalen hebben om te communiceren. En dat is niet altijd even proper. Zie bijv de corrupte verkiezingen in Roemenië. Ook daar moeten we iets aan doen .

Socials hebben mss nood aan eerlijke AI die ons wijst op de georganiseerde desinformatiecampagnes. Ipv blindelings de comments te vertrouwen dat deze authentiek zijn en bijv niet door Rusland ingehuurde bots of farms zijn.
DJ Henk @Coolstart17 april 2025 07:36
Kunnen we alsjeblieft stoppen met bij elk AI-bericht af te dwalen naar een dystopische Skynet-retoriek?
Elk socialmediabedrijf is AI aan het inschakelen, of je dat nu graag hebt of niet.
Dat is nu juist precies het probleem. Ze proppen het overal in, of je wil of niet. Klagen op internet is het enige wat gewone mensen nog kunnen doen om zich ertegen af te zetten.

En zo gek is die samenzweringsgedachte ook weer niet. Als het met alle geweld overal in moet, zonder dat er een duidelijke vraag naar is, dan is er een andere reden waarom bedrijven dat doen. Het is niet omdat het geld oplevert, want AI is nog altijd waanzinnig duur. Of tenminste, dat gaat het worden zodra de geldstroom van investeerders opdroogt. Waarom moet het dan per se overal in?

[Reactie gewijzigd door DJ Henk op 17 april 2025 07:38]

Zoijar @Renoir16 april 2025 11:56
De werkelijkheid gaat vaak verder dan scifi, zo zie je maar weer. Alle overleden mensen zullen daar ook tot in de eeuwigheid gewoon door chatten, en later gaan we die als de "elders" zien waar we eerst vragen aan stellen maar die later de regering vormen als goden :+

[Reactie gewijzigd door Zoijar op 16 april 2025 11:58]

Exhonor @Zoijar16 april 2025 12:01
De saaie techno-dystopie van de werkelijkheid doet mij verlangen naar de spannende techno-dystopie uit sci-fi verhalen.

Terminator liet ons denken dat AI ons allemaal zou proberen uit te roeien, maar in plaats daarvan neemt het de saaie weg door winstmarges te maximaliseren voor aandeelhouders en de rijksten uit de samenleving en het voetvolk weer terug de spreekwoordelijke mijnen in te duwen.
aadje93 @Exhonor16 april 2025 14:08
mwha, ook in defensie komt AI aardig om de hoek kijken, denk aan dingen als goalkeeper van ons Hollandse bedrijfje Thales. Dat ding is ontwikkeld in 1980, en word steeds autonomer en met AI aangevuld om gewoon zelf keuzes te maken wat ie de lucht uit knalt.
Exhonor @aadje9316 april 2025 14:16
"Oh look, a civilian airliner!"

YouTube: Oh look a civilian airliner
Exhonor 16 april 2025 11:38
Het uitbrengen van een eigen socialapp zou OpenAI de mogelijkheid geven om gebruikersdata te gebruiken voor het trainen van zijn AI-modellen, zoals ook gebeurt bij concurrerende platforms.
Het is dus niets anders dan een datacollectie platform vermomd als social media.

Welke toegevoegde waarde kan dit überhaupt hebben voor eindgebruikers? Het internet wordt overal al helemaal volgegooid met AI-afbeeldingen, ongeacht het platform.

Ik voorspel dat een platform als dit binnen de kortste keren bevolkt zal zijn door bijna alleen maar AI-bots die met elkaar interacten of mensen die elkaar alleen maar veren in de reet steken over hoe goed ze iets hebben geprompt.
Accretion @Exhonor16 april 2025 12:01
Het is dus niets anders dan een datacollectie platform vermomd als social media.
Is een 'social media' niet altijd een datacollectie platform?
Xbeek 16 april 2025 11:32
Dit is onvermijdelijk op termijn.
Maak me nu al eens zorgen over de wereld-beeldvorming van mijn pubers door tiktok, maar dit gaat nog wel stuk verder...
Ashilh 16 april 2025 11:34
Het perfecte voorbeeld van als je er niet voor betaald ben je het product.
Scribe 16 april 2025 11:37
Blijkt dat ze wel heel erg desperate zijn om meer data te verkrijgen... :P
jip_86 @Scribe16 april 2025 11:57
Vraag is hoe waardevol het is. Trainen op data gegenereerd door AI is volgens mij niet heel zinvol.
IMarks @jip_8616 april 2025 12:42
Het lijkt mij juist dat OpenAI op deze manier eenvoudiger kan bijhouden wat door AI is aangeleverd en wat door mensen is aangeleverd. Heel veel van hun eigen bronnen worden nu al overspoeld met AI content dus ze zullen op zoek moeten naar alternatieven.
Mirved @Scribe16 april 2025 14:01
Zou wel grappig zijn als dit populairder wordt dan X of X helemaal de das omdoet. Dan hebben Musk zijn eigen pesterijen er (wederom) voor gezorgd dat een bedrijf de afgrond in gaat.
mekkieboek 16 april 2025 11:52
Bij al die ai beeldgeneratoren vraag ik mij altijd af, wat heb je liever, je dochtertje die met kleurpotloden een hakkelige, nergens op lijkende tekening van papa en mama heeft gemaakt of je dochtertje die met hulp van een beeldgenerator een vloeiende bijna realistische afbeelding maakt van een papa en mama?
Zoijar @mekkieboek16 april 2025 12:02
Ik gok dat op een gegeven moment non-AI kunst en content veel waard gaat worden en geliefd. Beetje zoals we nu toch ook vaak "handwerk" meer waarderen. Handgemaakte italiaanse leren schoenen, wow, maar eigenlijk kan een machine het waarschijnlijk veel beter objectief. Zo ook worden misschien media platformen die AI vrij zijn erg geliefd. Praten met _echte_ mensen en _echte_ fotos! "Ik zag laatst een video van een echte leeuw! Is gewoon iemand met een antieke camera naar afrika gegaan om dat te doen! Wow!"

[Reactie gewijzigd door Zoijar op 16 april 2025 12:06]

mekkieboek @Zoijar16 april 2025 12:29
+1 Het zijn juist de imperfecties die extra waarde geven. Liever een zangeres die er af en toe (er zijn grenzen :)) naast zit dan gefaked met auto-tune. Of een opname van een eenmalig optreden met de gitaar met een beetje valse G snaar. Of een dochtertje die de fijne motoriek bij tekenen nog niet helemaal beheerst.
wiseger
@mekkieboek16 april 2025 11:58
Of heb je liever een dochter die geen echte vriendinnen meer heeft maar de hele dag door chat met haar IA vriendinnen die alle content genereren inclusief de foto's van wat ze doen op basis van de input van je dochter?
SuperDre @mekkieboek16 april 2025 12:13
bijna realistische afbeelding? Maak daar maar NU al gewoon realistische afbeelding van. Wil je bv een foto met je favoriete artiest hebben? upload een foto van jezelf en geef aan welke artiest, en je krijgt een foto terug waarbij je echt niet kunt zien dat het geen echte foto is, en nee belichting of positie op de foto die je upload heeft totaal geen invloed op het eindresultaat. Kreeg laatst dus een 'foto' van een ex collega die samen met Micheal Jackson hand in hand aan het lachen waren, gewoon alsof die op een conventie met volle belichting gemaakt was, gebaseerd op een donkere foto waarop de collega serieus recht naar voren kijkt, maar op de foto dus naar links naar Jackson kijkt vol lachend. Echt te bizar voor woorden. Enige verschil dat ik kon opmaken was dat de 'foto' een merkje op het poloshirt van mijn ex-collega mistte, maar zelfs met diep inzoomen kon ik geen fakery zien.
Moortn @mekkieboek16 april 2025 12:28
AI gegenereerde content is leuk voor opvulling. Mijn bureaubladachtergrond op mijn werklaptop zijn wat door midjourney gegenereerde landschappen. Prima, want daarvoor gebruikte ik de standaard afbeeldingen of wat ik maar op internet vond. Thuis heb ik een schilderij hangen die m'n overleden oma heeft gemaakt en wat foto's die ik zelf op vakantie heb genomen. Daar gaat het voor mij om meer dan alleen de foto of schilderij zelf, maar ook het verhaal en de herinneringen.
Olympus user 16 april 2025 11:47
Na wat ik gisteren gezien heb bij EVA wat die agents allemaal kunnen vraag ik mij of er al een socialemediaplatform is waarin alleen maar agents zitten. Je hoeft maar een balletje of knuppel op te gooien en het gaat los. Zoiets als X denk ik dan.
divvid 16 april 2025 11:51
Als ik even naar de 'kids' in mijn omgeving kijk (14, 18 en 21) ...
....scroll...scroll...scroll...<bliep: ga je mee naar het zwembad> <bliep: ja hoor>...
en weg is de jongste. Zwemmen met haar vriendinnen.
....scroll...scroll...scroll...<bliep: vanmiddag shoppen> <bliep: gezelli>...<pahaaa: heb je geld??>
en weg is de middelste. Shoppen met haar vriendinnen. <bliep op mijn mobiel> Kijk eens wat ik heb gescoord!
....scroll...scroll...scroll...<bliep: vanavond voetbal kijken bij mij in de kroeg> <bliep: ja leuk, wat zit er op de tap?>...en weg is de oudste, met vrienden naar de kroeg, voetbal kijken

Mijn conclusie: die kids zien SocMed als dom tijdverdrijf tussen de activiteiten door en 'Live' socializen gaat nog steeds boven wat de Facebooks en OpenAI's allemaal verzinnen. Posts zijn meer AI tijdverdrijf dan wat anders, geloven doen ze al die posts al lang niet meer
Maar misschien leef ik ook wel in een bubbel.....

[Reactie gewijzigd door divvid op 16 april 2025 11:52]

dgompie @divvid16 april 2025 12:01
Dat is positief, vooral als je ziet dat zo veel mensen (jong en oud) tijdens het wandelen (woon naast een natuurreservaat) eigenlijk niets anders doen dan op hun telefoonscherm kijken.
Matthijz98 16 april 2025 12:34
Als je de content niet kan scrapen moet je de content maar maken.
Pinkys Brain 16 april 2025 12:44
Met social media is het nooit goed. Of je censored alles wat los en vast zit, en rechts en liberalen vallen over je heen, of je censored alleen strict illigale/sexuele/doxing inhoud en links valt over je heen.

Als je om de reputatie van je bedrijf geeft, begin je er niet aan. Ik zie niet in hoe dit in de charter van OpenAI past of slim is.

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