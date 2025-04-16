'OpenAI werkt aan eigen socialemediaplatform'

OpenAI werkt aan een socialemediaplatform, meldt The Verge op basis van ingewijden. Het gaat naar verluidt om een vergelijkbaar sociaal netwerk als X, maar dan gericht op de beeldgeneratiemogelijkheden van ChatGPT.

Volgens The Verge test OpenAI momenteel een prototype van een beeldgenerator met een sociale feed. OpenAI-topman Sam Altman zou buitenstaanders om feedback hebben gevraagd op het project. Het is niet duidelijk of het bedrijf van plan is om een losse socialapp uit te brengen of dat het gaat om een ChatGPT-integratie. Ook moet nog blijken of het project daadwerkelijk ooit publiekelijk beschikbaar komt.

OpenAI heeft de komst van een eigen socialemediaplatform nog niet officieel bevestigd. Wel reageerde topman Altman eerder dit jaar via X op berichtgeving over de plannen van Meta om een losstaande Meta AI-app uit te brengen met de woorden: "Oké, prima, misschien maken we een socialapp".

Het uitbrengen van een eigen socialapp zou OpenAI de mogelijkheid geven om gebruikersdata te gebruiken voor het trainen van zijn AI-modellen, zoals ook gebeurt bij concurrerende platforms. Zo maakt Grok gebruik van data van X, terwijl Meta zijn Llama-modellen traint met gebruikersdata van onder meer Facebook en Instagram.