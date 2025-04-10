OpenAI doet tegenaanklacht tegen Elon Musk vanwege 'aanhoudende acties'

OpenAI klaagt Elon Musk aan omdat de miljardair het bedrijf achter ChatGPT veelvuldig zou hebben aangevallen. OpenAI wil Musk aansprakelijk stellen voor de schade die hij hiermee aangericht zou hebben. Eerder klaagde Musk het bedrijf aan voor contractbreuk.

In de tegenaanklacht claimt OpenAI dat Musk de organisatie veelvuldig heeft aangevallen, onder meer met een recent 'nep overnamebod bedoeld om OpenAI's toekomst te verstoren'. Het AI-bedrijf, technisch gezien een non-profitorganisatie, wil hem met de rechtszaak aansprakelijk stellen voor 'onwettige en oneerlijke acties'. In het voorjaar van 2026 moet de rechtszaak van start gaan.

De tegenaanklacht is de recentste in een serie van rechtszaken tussen de ChatGPT-maker en Musk, die de organisatie oorspronkelijk oprichtte met Ilya Sutskever, Greg Brockman en de huidige ceo Sam Altman. Musk klaagde het bedrijf begin 2024 voor contractbreuk aan maar liet de zaak om onbekende redenen vallen. Enkele maanden later werd een vergelijkbare rechtszaak gestart.

Musk probeert naar verluidt met de rechtszaken de koers van het bedrijf af te dwingen, namelijk om een non-profitorganisatie te blijven en te richten op wetenschappelijke ontwikkeling, niet op winst. OpenAI wil zich tot een bedrijf met winstoogmerk omvormen, iets wat volgens door de organisatie gedeelde interne mails met Musk ook door de laatstgenoemde geambieerd werd. Dit zou er volgens OpenAI op wijzen dat de X- en Tesla-topman op controle over OpenAI uit is.

Hero OpenAI transformeert
Bannerafbeelding: Just_Super / Getty Images

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 10-04-2025 16:29
37 • submitter: wildhagen

10-04-2025 • 16:29

37

Submitter: wildhagen

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Reacties (37)

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Groax 10 april 2025 16:37
Opzich vind ik het goed dat Elon Musk eens op het matje geroepen wordt. Ik was altijd fan van die man maar nu ontspoort hij wel echt..

verder, dat OpenAI 'winst' wilt gaan maken is opzich logisch. Helemaal als ze willen blijven concureren met deze hard groeiende markt.
Murdoc @Groax10 april 2025 16:40
Die man heeft nooit gespoord. Alleen nu we hem in het politiek zien mee doen realiseren we wat voor clown het werkelijk is.
lkruijsw @Murdoc10 april 2025 16:47
De Elon Musk van 10/15 jaar geleden was in ieder geval echt anders.
Blizz @lkruijsw10 april 2025 22:49
Alleen maar omdat hij niet in het publieke oog was? Hij is altijd al het spoor bijster geweest. Dat was zelfs voor een Thiel en PayPal wel duidelijk, ze schopten hem er, 25 jaar geleden, nog geen week na ze X overnamen uit omdat hij onverdraagzaam was. Daarna ontheemde hij Tesla van de twee oprichters. Uiteindelijk kregen we echt van hem te horen toen Tesla successen boekte, en de narcist dat zich toe-eigende door te zeggen dat hij op de werkvloer sliep, en hij haalde met name het nieuws toen hij herhaaldelijk aandacht zocht op Twitter en vervolgens zo zwaar egotripte dat hij die kinderlevensredder uitmaakte voor pedo.

Tesla en SpaceX hebben al jaren ieder een compleet team die het fenomeen Musk managen. Want ze hebben zijn geld nodig. Als dat het niet was, dan schopten ze hem eruit, want zonder geldbuidel is hij alleen maar een negatieve factor. Sinds zijn actieve periode op Twitter (marktmanipulatie, ruzies met de SEC, de aanval op de kinderredder) wordt hij door die teams goed gemanaged en werd hij als marketingelement ingezet en zo buiten het hart van het bedrijf gehouden. Hierdoor had hij teveel tijd om online rond te klooien en moedigt hij zichzelf alleen maar aan. Hij is met name sinds de 1-2 jaar voor hij Twitter overnam ontspoord, en zeker daarna, want hij omringt zich sinds toen met jaknikkers buiten die twee bedrijven waar er teams zijn om hem te managen. Sinds toen is zijn ware aard niet meer ontkennen, ondanks zijn relatieve onbekendheid in de jaren daarvoor.
Calypso @lkruijsw10 april 2025 17:02
Weet dat zo net nog niet. Z'n gedragingen waren toen al regelmatig bedenkelijk maar hadden lang niet altijd een groot bereik of effect.

Dat is anno 2025 wel zo. En met de invloed die hij heeft gekregen is ook z'n gedrag langzaam aan extremer geworden. Mogelijk omdat hij niet gecorrigeerd werd, maar in elk geval is het wel gebeurd.

Hij is echter wel al decennia lang absoluut onberekenbaar, hard voor z'n personeel, vol van zichzelf en heeft maling aan alles en iedereen.
madcow22 @lkruijsw10 april 2025 18:10
Bij mij storte alle aanzicht in elon musk in nadat hij de man die kinderen uit grotten redde in thailand een pedo noemde. Omdat die Elon's idee van een onderwater pod totaal dom had genoemd.
Spatienazi @lkruijsw10 april 2025 20:10
Bwah, tien jaar geleden had hij met de scam van de battery swap het liegen voor geld al goed onder de knie. En qua incompetentie is PayPal ook nog wel een verhaal.
Nicked @lkruijsw10 april 2025 22:13
Geld en macht maken een mens niet gek, het versterkt slechts de karaktereigenschappen en gedragingen die er al waren. Belachelijk veel geld, belachelijk versterkt gedrag. Helaas.
Insomnia1988 @Murdoc10 april 2025 16:46
Ach in het verleden werd je bij je voeten afgezaagd als je commentaar op Musk had, en zie nu.
Bender @Insomnia198810 april 2025 17:11
Dat is toch logisch?
Het gedrag van de afgelopen paar maanden is absurd, zelfs voor zijn doen.
Mortov Molotov @Bender10 april 2025 21:29
Maanden?
Maanden? 😅
Stijnvi @Groax11 april 2025 00:31
verder, dat OpenAI 'winst' wilt gaan maken is opzich logisch. Helemaal als ze willen blijven concureren met deze hard groeiende markt.
Of een bedrijf wel of geen "winstoogmerk" heeft zegt niks over of de organisatie wel of geen winst kan of mag maken. Het zegt enkel iets over wat er met die winst mag gebeuren. Een organisatie mét winstoogmerk (zoals een bv of nv) mag zijn winst uitkeren aan aandeelhouders. Een organisatie zonder winstoogmerk (zoals een vereniging of stichting) mag dat niet, en moet hun winst gebruiken voor het doel van de organisatie.

Neem het WWF als voorbeeld. Die maken gewoon winst op de pandaknuffels die ze verkopen. Maar die winst gebruiken ze vervolgens weer om de natuur te redden.

OpenAI mag dus ook gewoon winst maken. Alleen moeten ze die in kas houden of inzetten om AI te verbeteren. Ze mogen die winst niet uitkeren aan aandeelhouders.
Remzi1993 @Stijnvi11 april 2025 13:29
OpenAI mag dus ook gewoon winst maken. Alleen moeten ze die in kas houden of inzetten om AI te verbeteren. Ze mogen die winst niet uitkeren aan aandeelhouders.
Dat is nou net wat ze dus niet willen. Ze willen cashen en dat is nu moeilijk om met grote bedragen te doen.
Nimac91 @Groax11 april 2025 08:53
Je hebt totaal geen argument. Alleen omdat het Elon Musk is? Feit is en blijft dat hij OpenAI als nonprofit organisatie miljoenen heeft gegeven om hun doelstellingen te behalen met als vereiste dat ze nonprofit zouden blijfen en ook opensource. Beide zijn niet het geval meer en dat is gewoon misbruik maken van de donatie die Elon Musk zwart op wit heeft betaald aan ze. Uiteraard zit OpenAI gewoon hier fout en zelf weten ze dit ook. Of het nou Elon Musk is of een ander persoon. De Ceo's van OpenAI hebben uit hebzucht het bedrijf comercieel gemaakt en er miljarden in eigen portomonee mee verdiend wat heel begrijpelijk is. Had ik zelf ook gedaan als ik de gouden ei van een nieuw tijdperk in handen had.

Maar feit is en blijft, dit was niet mogelijk zonder Elon Musk en zijn donatie waar wel een duidelijke eis aan verbonden was. Ze zullen er uiteraard mee weg komen maar denk dat ze eerlijk gezegd wel een paar miljard aan schuld moeten betalen aan Elon als we werkelijk rechtvaardig hiernaar kijken. Een nonprofit organisatie die flink miljarden winst maakt is best bizar.

Edit: Is toch bizar en ironische dat de enige grote AI speler op de markt die "Open" in hun naam heeft niet open is???

[Reactie gewijzigd door Nimac91 op 11 april 2025 08:57]

ArawnofAnnwn @Groax10 april 2025 16:46
Het is opgericht zonder winstoogmerk. Elon was een van de eerste investeerders in OpenAI. Als je investeerders gaat zoeken die geld geven met de belofte om geen winst te gaan draaien, om daarna je investeerders op te lichten, vind ik het niet zo raar dat Elon een aanklagt tegen ze in dient.
JWL92 @ArawnofAnnwn10 april 2025 16:58
OpenAI wil zich tot een bedrijf met winstoogmerk omvormen, iets wat volgens door de organisatie gedeelde interne mails met Musk ook door de laatstgenoemde geambieerd werd.
Calypso @ArawnofAnnwn10 april 2025 17:07
Prima dat het zonder winstoogmerk is opgericht. Maar al in 2019 was bekend dat ze dat lieten vallen. Waarom dan in 2024 aanklagen? Als het je zoveel te doen is om dat Open Source uitbrengen, dan had je dat eerder moeten doen.
maartend @ArawnofAnnwn10 april 2025 16:53
Vertel ; op te lichten
porky-nl @maartend10 april 2025 17:27
Ze hebben dus subsidies gekregen omdat ze geen winst zouden maken en dat is dan oneerlijke concurrentie.

Dus gewoon een rechter naar laten kijken en zien wie gelijk heeft.
maartend @porky-nl10 april 2025 17:43
Die subsidie hebben ze gebruikt en nu willen ze zich omvormen tot een bedrijf dat wel winst maakt. Ik zie de oplichting niet.
porky-nl @maartend10 april 2025 18:15
Andere bedrijven kregen die subsidies niet omdat ze winst maakten. Dat maakt dus in mijn ogen dat het oneerlijke concurrentie is.

Maar eerst geld ophalen mede doordat je zegt geen winst te maken en dat later wel doen kan ook gezien worden als oplichting als je bv zelf belegd hebt in dat bedrijf.
maartend @porky-nl10 april 2025 20:25
Ze hebben precies gedaan waar ze dat geld voor krijgen. Opsterten zonder winst. En na een aantal jaar, omdat ze ook door wilden draaien, omzetten naar winstmaken bedrijf.

Dus subsidies terecht gekregen. En probeer eens aan te geven waar staat dat hun manier van optreden polichting is. Want het lijkt nu net alsof je uit je onderbuik praat.
DohnJoe @ArawnofAnnwn10 april 2025 21:55
Als je investeerders zoekt met de belofte om geen winst te gaan draaien dan wens ik je veel succes.
latka @ArawnofAnnwn10 april 2025 22:19
Hmm. Een investeerder is geen filantroop. Dus dat OpenAI commercieel gaat is in het belang van Musk. Maar hij heeft tegenwoordig grok en dat kan potentieel meer opleveren dan zijn investering in OpenAI. Lijkt mij logischer over die as de gedragingen te bekijken dan een of ander verheven moreel gevoel, want dat heb ik nog nooit gezien bij de rijken der aarde.
obimk1 @Groax11 april 2025 14:46
En liegende Nazi Musk is verbaasd dat zijn SSTelsa minder verkoopt.

Zijn "Cybertruck" heeft al 6 recalls gehad, en dat noemen ze een "expert".

[Reactie gewijzigd door obimk1 op 11 april 2025 14:56]

Techman 10 april 2025 17:21
Gave bedrijven heeft hij helpen oprichten, maar wat een PR ramp die man. Zou me niet verbazen als ze hem uiteindelijk allemaal weg willen spelen.
madcow22 @Techman10 april 2025 18:12
Tesla heeft hij weinig voor gedaan het idee was gemaakt bijna volledig door de originele oprichters van tesla. Zelfs paar modellen na de roadster hadden ze al plannen voor gemaakt die elon gewoon had overgenomen.
porky-nl @madcow2210 april 2025 18:17
Dit is dus complete onzin. Een rechter heeft bepaald dat Elon zich oprichter van tesla mag noemen omdat er dus naast de naam verder niets was.
oltk @porky-nl10 april 2025 18:40
Mwahhh. Musk is zeker niet de oprichter. Hij is investeerder. Pas toen Tesla lekker ging lopen ging Musk zich meer op de voorgrond zetten. Ik vraag me af hoeveel bedrijven musk heeft gekocht die mislukten en die nu op een stil graf liggen.

Wikipedia: "The company was incorporated as Tesla Motors, Inc. on July 1, 2003, by Martin Eberhard and Marc Tarpenning. They served as chief executive officer and chief financial officer, respectively. Eberhard said that he wanted to build "a car manufacturer that is also a technology company", with its core technologies as "the battery, the computer software, and the proprietary motor".

Ian Wright joined Eberhard and Tarpenning a few months later.[8] In February 2004, the company raised US$7.5 million (equivalent to $12 million in 2024) in series A funding, including $6.5 million (equivalent to $11 million in 2024) from Elon Musk, who had received $100 million from the sale of his interest in PayPal two years earlier. Musk became the chairman of the board of directors and the largest shareholder of Tesla."
porky-nl @oltk10 april 2025 19:41
Precies ze hadden niets en wilden een autobedrijf opbouwen. Een rechter heeft geoordeeld dat Elon zich oprichter mag noemen dus doe ik dat ook.
oltk @porky-nl10 april 2025 19:49
Ach ja. Fair enough. Blijkbaar was er een gaatje in de wet die dit mogelijk maakte. Ik blijf bij diegenen die het berdijf een jaar eerder begonnen en een geldschieter zochten. Op die manier is elke venture capitalist de oprichter van een bedrijf die durfkapitaal heeft gekregen. Van Google, OpenAI, Amazon etc.

leuk voor narcist Musk. Maar natuurlijk niet waar.
reaL_G @porky-nl10 april 2025 19:06
Nee dus, musk heeft niks voor de technische ontwikkeling zelf gedaan, investeringen maken voor tesla daar was hij goed in. Zo is hij dus ook binnengekomen, grootste investeerder
porky-nl @reaL_G10 april 2025 19:42
Daar gaat het niet om wat hij wel of niet technische bijgedragen heeft.

Hij heeft een rechter laten kijken naar hoe en wat en die heeft beoordeeld dat hij zich oprichter mag noemen omdat er naast de naam verder niets was.

Dus daarom noem ik hem oprichter.
SuperDre
@madcow2211 april 2025 00:24
Wat een onzin, zonder Musk was Tesla nooit zo vooruitstrevend geweest. Je onderschat echt de invloed van Musk op het hele productie proces van Tesla.
Techman @madcow2210 april 2025 18:14
Ja precies. Ik denk dat al die bedrijven uiteindelijk beter zullen varen zonder deze beruchte “kapitein”. Het talent zit in de “bemanning” uiteindelijk.
mutley69 10 april 2025 22:29
Mr. Musk meet zich rechten toe die niemand met gezond verstand hem wil gunnen. Dat is kort geformuleerd hoop ik.

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