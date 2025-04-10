OpenAI doet tegenaanklacht tegen Elon Musk vanwege 'aanhoudende acties'

OpenAI klaagt Elon Musk aan omdat de miljardair het bedrijf achter ChatGPT veelvuldig zou hebben aangevallen. OpenAI wil Musk aansprakelijk stellen voor de schade die hij hiermee aangericht zou hebben. Eerder klaagde Musk het bedrijf aan voor contractbreuk.

In de tegenaanklacht claimt OpenAI dat Musk de organisatie veelvuldig heeft aangevallen, onder meer met een recent 'nep overnamebod bedoeld om OpenAI's toekomst te verstoren'. Het AI-bedrijf, technisch gezien een non-profitorganisatie, wil hem met de rechtszaak aansprakelijk stellen voor 'onwettige en oneerlijke acties'. In het voorjaar van 2026 moet de rechtszaak van start gaan.

De tegenaanklacht is de recentste in een serie van rechtszaken tussen de ChatGPT-maker en Musk, die de organisatie oorspronkelijk oprichtte met Ilya Sutskever, Greg Brockman en de huidige ceo Sam Altman. Musk klaagde het bedrijf begin 2024 voor contractbreuk aan maar liet de zaak om onbekende redenen vallen. Enkele maanden later werd een vergelijkbare rechtszaak gestart.

Musk probeert naar verluidt met de rechtszaken de koers van het bedrijf af te dwingen, namelijk om een non-profitorganisatie te blijven en te richten op wetenschappelijke ontwikkeling, niet op winst. OpenAI wil zich tot een bedrijf met winstoogmerk omvormen, iets wat volgens door de organisatie gedeelde interne mails met Musk ook door de laatstgenoemde geambieerd werd. Dit zou er volgens OpenAI op wijzen dat de X- en Tesla-topman op controle over OpenAI uit is.