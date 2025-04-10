Gamenieuwssite Gamer stopt en fuseert met Power Unlimited

De Nederlandse gamenieuwssite Gamer.nl stopt. De site fuseert met die van Power Unlimited. De artikelen blijven wel bestaan, maar dan onder de vlag van dat merk. Onlangs werden de werknemers van de redacties van die twee titels al grotendeels ontslagen.

Gamer.nl zegt dat het 'binnenkort' fuseert met PU.nl. Beide titels zijn onderdeel van de Haarlemse uitgever Reshift. "Hoewel de website en content zoals je die kent deels blijft bestaan, verdwijnt de URL Gamer.nl", schrijft Gamer-hoofdredacteur Jacco Peek.

De Gamer.nl-URL verwijst 'binnenkort' naar PU.nl. Als gebruikers naar Gamer.nl gaan, komen ze op een site die qua kleuren, logo en layout nog steeds lijkt op het huidige Gamer.nl. "De PU.nl-versie betreft een aangepaste versie van Gamer.nl, met de kleuren en het logo die je wellicht van die website kent", schrijft hoofdredacteur Peek.

Aan het besluit gingen volgens Peek maanden gesprekken vooraf. Er gingen al langer geruchten dat er iets zou veranderen op de websites van de twee gametitels. Onlangs werden veel vaste redacteuren al ontslagen. Gamer.nl en Power Unlimited gaan alleen nog werken met een gezamenlijke redactie die uit freelancers bestaat. "Veel van de bekende namen zal je terugzien onder artikelen, sommige mogelijk niet", schrijft Peek. Gamer gaat naast gamenieuws ook content maken over films, series en technologie.

Gamer.nl werd in 1999 opgericht. Kort daarna werd het verkocht aan uitgever Sanoma. In 2014 werd de titel samen met Insidegamer.nl verkocht aan Reshift Digital, inmiddels Reshift. Insidegamer.nl werd al enkele jaren geleden samengevoegd met Gamer.nl. Volgens hoofdredacteur Peek is het moeilijk om geld te verdienen met online gamejournalistiek. "We maakten het afgelopen jaar een grote groei door, maar om allerlei redenen is dat met het huidige businessmodel niet genoeg", schrijft hij. "Geld verdienen aan websites is anno 2025 een grote uitdaging en de grootste groei zit momenteel in sociale media, waar we wekelijks miljoenen mensen bereiken. Met één platform kunnen we in ieder geval de focus aanbrengen die we al die tijd al nodig hadden en de kwaliteit van content hoog houden."