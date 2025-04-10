Gamenieuwssite Gamer stopt en fuseert met Power Unlimited

De Nederlandse gamenieuwssite Gamer.nl stopt. De site fuseert met die van Power Unlimited. De artikelen blijven wel bestaan, maar dan onder de vlag van dat merk. Onlangs werden de werknemers van de redacties van die twee titels al grotendeels ontslagen.

Gamer.nl zegt dat het 'binnenkort' fuseert met PU.nl. Beide titels zijn onderdeel van de Haarlemse uitgever Reshift. "Hoewel de website en content zoals je die kent deels blijft bestaan, verdwijnt de URL Gamer.nl", schrijft Gamer-hoofdredacteur Jacco Peek.

De Gamer.nl-URL verwijst 'binnenkort' naar PU.nl. Als gebruikers naar Gamer.nl gaan, komen ze op een site die qua kleuren, logo en layout nog steeds lijkt op het huidige Gamer.nl. "De PU.nl-versie betreft een aangepaste versie van Gamer.nl, met de kleuren en het logo die je wellicht van die website kent", schrijft hoofdredacteur Peek.

Aan het besluit gingen volgens Peek maanden gesprekken vooraf. Er gingen al langer geruchten dat er iets zou veranderen op de websites van de twee gametitels. Onlangs werden veel vaste redacteuren al ontslagen. Gamer.nl en Power Unlimited gaan alleen nog werken met een gezamenlijke redactie die uit freelancers bestaat. "Veel van de bekende namen zal je terugzien onder artikelen, sommige mogelijk niet", schrijft Peek. Gamer gaat naast gamenieuws ook content maken over films, series en technologie.

Gamer.nl werd in 1999 opgericht. Kort daarna werd het verkocht aan uitgever Sanoma. In 2014 werd de titel samen met Insidegamer.nl verkocht aan Reshift Digital, inmiddels Reshift. Insidegamer.nl werd al enkele jaren geleden samengevoegd met Gamer.nl. Volgens hoofdredacteur Peek is het moeilijk om geld te verdienen met online gamejournalistiek. "We maakten het afgelopen jaar een grote groei door, maar om allerlei redenen is dat met het huidige businessmodel niet genoeg", schrijft hij. "Geld verdienen aan websites is anno 2025 een grote uitdaging en de grootste groei zit momenteel in sociale media, waar we wekelijks miljoenen mensen bereiken. Met één platform kunnen we in ieder geval de focus aanbrengen die we al die tijd al nodig hadden en de kwaliteit van content hoog houden."

gamer.nl gamer

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 10-04-2025 16:33 76

10-04-2025 • 16:33

76

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Reacties (76)

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thomas_n 10 april 2025 16:52
Onlangs werden veel vaste redacteuren al ontslagen. Gamer.nl en Power Unlimited gaan alleen nog werken met een gezamenlijke redactie die uit freelancers bestaat. "Veel van de bekende namen zal je terugzien onder artikelen, sommige mogelijk niet", schrijft Peek.
Veel bekende namen terugzien, maar die bekende namen hebben dus geen vaste baan meer, geen zeker inkomen, vakantiedagen, pensioen, etc. Erg jammer dat het zo gaat. Ik kan me voorstellen dat het voor de redacteuren van Tweakers die dit lezen ook pijn doet om te zien wat er met collega-journalisten gebeurt.

Tweakers is op dit moment natuurlijk wel wat groter dan Gamer.nl en Power Unlimited, maar in het verleden waren dit natuurlijk heel grote media, dus de vrees voor een soortgelijke toekomst bestaat vast op de achtergrond. Hopelijk kan Tweakers wel nog vele jaren doorgaan met een echte vaste redactie!
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @thomas_n10 april 2025 16:59
Ik kan me voorstellen dat het voor de redacteuren van Tweakers die dit lezen ook pijn doet om te zien wat er met collega-journalisten gebeurt.
Zeker, ik vind het altijd heel *** om te lezen als media ermee moeten stoppen. In dit geval helemaal omdat het Nederlandse tech- en gamejournalistieke wereldje heel klein is. Sterker nog, ik werkte zelf in 2014 bij Reshift toen ze Gamer en InsiderGamer overnamen, ik ken dus veel van die redacteuren wel een beetje. Heel erg voor ze...
nzall @TijsZonderH10 april 2025 17:42
Zou er binnen Tweakers of DPG misschien animo zijn om een aantal van die ontslagen redacteurs over te nemen?
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @nzall10 april 2025 17:55
Ze mogen zeker solliciteren!

.plan: Tweakers zoekt een nieuwsredacteur
MatyGirl @TijsZonderH10 april 2025 18:16
Haha, dacht net aan dat artikel toen ik deze thread aan het lezen was :p
peeceej @thomas_n10 april 2025 20:25
Ik weet nog heel goed toen mij als vroege tiener gevraagd werd wat ik later wilde worden, het antwoord steevast "games journalist" was. Ik las bijna elk blad en had een abonnement op Power Unlimited, Playnation, Official Playstation Managazine en nog een waarvan de naam me even ontschoten is. Leek me echt fantastisch om games te mogen reviewen, die avontuurlijke perstrips te meemaken naar TGS, E3, etc.

Jammer dat sommige zaken voor goed veranderen en er geen brood meer in zit. Net als naar de videotheek gaan. Dat was vroeger een van mijn favoriete uitjes van de week.

[Reactie gewijzigd door peeceej op 10 april 2025 20:27]

Jahe1990 @peeceej10 april 2025 21:45
Same here, grappig genoeg. De E3 bijwonen was ook een van mijn grootste wensen. Maarja, de tijden veranderen. Het is steeds lastiger om (game)journalist te zijn, de E3 is verdwenen, en mijn interesse in games bestaat eigenlijk ook niet meer. Gelukkig toch een andere leuke baan en hobby's, dus klagen mag ik niet! :+
peeceej @Jahe199010 april 2025 21:57
Ik heb nog wel interesse in games an sich, maar niet meer in de huidige wereld van games. Alles is ingericht op "social", terwijl ik me juist lekker wil afzonderen tijdens het gamen.
emeralda @Jahe199011 april 2025 12:34
Oh ja ik had vroeger een PU abbo. In de hoogtijdagen ging de hele PU redactie naar de E3 en huurden ze een villa.

Maar ja toen kwam het internet en kon je opeens LIVE beelden streamen...
Cycatrix @emeralda11 april 2025 20:38
I denk zelf dat advertentie gebaseerde media en moordende concurrentie zwaarder wegen dan livestreamen. Een combinatie van aboneegelden en advertenties drukken geeft meer stabiliteit dan puur op clicks van online advertenties leunen. En aan de andere kant heb je talloze andere game websites+youtubers die met je concurreren. Gamers kunnen al engels, dus niet alleen nederlandse, maar ook engelse websites vechten om aandacht, en de uitgevers en adverteerders kunnen ze tegen elkaar uitspelen. Youtubers ondertussen hebben minimale kosten en kunnen een game review kanaal opbouwen om hun persoonlijkheid.
Wolfos @peeceej11 april 2025 09:28
Toen ik 11 jaar geleden begon in de gameindustrie deden we ook press releases naar dit soort media. Een review van één van de grotere sites was een gigantische boost.

Die press releases doen we nog steeds wel, maar het is echt niet meer de focus. Als een indie game groot word is dat meestal omdat hij bevalt bij Twitch streamers. Mensen lezen nog wel traditionele games media maar het word steeds minder belangrijk.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 11 april 2025 10:08]

peeceej @Wolfos11 april 2025 10:35
Er is ook een overvloed aan content beschikbaar, en de drempel om over iets te schrijven of vloggen is heel erg laag.

Betalen voor een abonnement lijkt iets uit lang vervlogen tijden, en met advertenties alleen zie ik niet echt hoe je een hele club aan mensen in vaste dienst kunt houden die ook allemaal een net salaris willen ontvangen.
Wolfos @peeceej11 april 2025 12:55
Ik heb dit niet geverifieerd maar is het aantal reviews ook niet gewoon afgenomen? Een PU stond vroeger helemaal vol met reviews, vaak zelfs over shovelware.

Als we even data van Steam erbij pakken - er zijn 200 releases per jaar die $1m+ aan omzet doen. Dat is ongeveer gelijk aan wat Power Unlimited aan reviews deed. Maar je ziet nu vaak indie games die super populair zijn terwijl de mainstream pers ze totaal niet opmerkt.
peeceej @Wolfos11 april 2025 14:14
Geen idee eerlijk gezegd, maar zelf neem ik ook niet meer de tijd om de wél bestaande reviews uitgebreid te lezen. Vaak raadpleeg ik metacritic icm verschillende youtube video's voor gameplay beelden.
Hardstyler1987 @thomas_n10 april 2025 20:53
Je vergeet 1 essentieel iets te vermelden: journalistiek over hobbies wordt echt ontzettend vaak semi-professioneel beoefend naast een gewone baan. Het is wat minder essentieel om zekerheid qua inkomen te hebben als je ernaast nog 30 uur in de week in de dakpannenfabriek staat te schoften, ik noem maar een stom voorbeeld.

[Reactie gewijzigd door Hardstyler1987 op 10 april 2025 21:09]

Xfade 10 april 2025 16:34
Kijk wel met nostalgie terug naar het oude gamer.nl van 20 jaar geleden (en het oude PU met Ed)
Electrifying @Xfade10 april 2025 18:03
Jaja. Heerlijk! In mijn middelbare schooltijd kocht ik altijd de PU agenda’s. Met de leuke bijschriften bij de screenies erin.

Kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat er een screenie was van een game waarop een paar zombies bij een rottend lijk gebukt zaten, en daar stond dan bij. Achtung! Tasschendieben! Briljant _/-\o_
Xfade @Electrifying10 april 2025 18:08
Ik denk dat ik zelf ook nog ergens een PU agenda in een doos heb liggen. (en een ID&T agenda) Natuurlijk volgekrabbeld door met name de dames uit de klas.
Jahe1990 @Electrifying10 april 2025 21:46
Ohja, de PU bijschriften... die was ik alweer bijna vergeten. Was toch een leuk tijdschrift.
Immaxa89 @Electrifying11 april 2025 11:07
Heb zelf grappig genoeg nooit de PU echt gelezen, maar had wel meerdere PU agenda's. Heb ze zelfs nog liggen op zolder. Die bijschriften waren inderdaad heel leuk bedacht.
Isniedood @Xfade10 april 2025 16:47
Same. gamez.nl, insidegamer.nl en gamer.nl waren de sites die ik bezocht. Ik vond het verrassend dat insidegamer in gamer.nl opging aangezien ik altijd dacht dat de community van insidegamer actiever was.
Azenomei @Isniedood10 april 2025 19:44
Hieruit kan je ook zien dat de +/- 100 mensen actieve community niet rendabel zijn ten opzichte van de 1.000.000 mensen maandelijks bereik via social media. Websites zijn end-of-life tenzij het een niche hobby site is of een doorgeefluik naar een sociaal media kanaal.
RoelRoel @Azenomei11 april 2025 08:10
Ik hoop dat we er ooit op terugkomen om al onze content gratis aan een handje vol Amerikaanse bedrijven te geven.
Britske @Xfade10 april 2025 21:14
Ed met zijn renault megane of wat was het. JJ, Jan, Skate, Boris, Kees.. Ik kan me nog herinneren dat Jan Blade Runner reviewde en dat ie helemaal lyrisch was.
Jahe1990 @Britske10 april 2025 21:47
Vergeet Jurjen niet - volgens mij werd 't hem nooit vergeven dat 'ie uit Assen kwam :+
Darth TNT @Britske11 april 2025 08:41
Dang, blast from the past. Die PU had ik ook liggen. :D
Mystefyer @Britske11 april 2025 09:04
Bij het lezen van die namen moet ik bijna een traantje wegpinken. Wat een nostalgie. Heb nog steeds een aantal jaargangen uit de jaren 90 op de plank liggen.
Britske @Mystefyer11 april 2025 09:05
We worden oud ;)
Mystefyer @Britske11 april 2025 11:22
🤫
emeralda @Britske11 april 2025 12:40
Eigenlijk waren die mensen van de PU de voorlopers van de influencers en streamers van nu.
ap3nr0ts 10 april 2025 16:43
Die grote groei ben ik wel benieuwd naar dan. Hier zie je daadwerkelijk veel interactie onder vrijwel ieder bericht. Daar zie ik echt een comment op 1 van de 30 berichten voor mijn gevoel, en dan 1 tot 3. Ik ben benieuwd of echte gamejournalistiek ooit nog iets gaat worden, want ik luister zelf eigenlijk ook nog alleen naar zaken als Nextlander Podcast en gebruik wat feeds voor dagelijks nieuws. Die communities die je vroeger had waren wel echt leuk.

Iets wat ik me wel afvraag is dat het ook niet helpt dat gamesites vaak best afwijken van de mening van plekken als reddit. Toegegeven, het gaat dan om een net zo luide minderheid als de gamesites zelf waarschijnlijk, maar ik heb het idee dat creators en de belevenis van eindgebruikers nu vaker wat dichter bij elkaar liggen dan die van klassieke gamesites en gamers doet.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @ap3nr0ts10 april 2025 16:50
Ik ben benieuwd of echte gamejournalistiek ooit nog iets gaat worden
Mijn mening is dat dat op zichzelf te moeilijk is zonder het onder een grotere titel te brengen. Hier bij Tweakers lukt het ons omdat onze gamejournalistiek onderdeel is van het grote geheel dat Tweakers is, maar zeker als je daarnaast ook nog tijdrovende journalistieke verhalen wil maken over bijvoorbeeld de economische kant (het bedrijfsleven) of development (studio's etc) denk ik dat dat onder de paraplu moet vallen van bijvoorbeeld een krant.

Dat is in Nederland dan het geval. Internationaal, voor een Engelstalig publiek, lukt dat misschien eits makkelijker.
ap3nr0ts @TijsZonderH10 april 2025 17:04
Ja, goed punt. Dat is het denk ik helaas. Vroeger had je er al erg veel in Nederland alleen al, maar dat dreef toch vooral op vrijwilligers, in een tijd dat internet misschien nog wat meer pionieren was op dit gebied. Vandaag de dag snap ik wel dat jullie hier geen 4 gameredacteurs gaan aannemen voor ieder aspect van de gameindustrie zo goed mogelijk belichten.

(Maar ik zou het wel heel interessant vinden.) :+

Echt interessante internationale websites ken ik ook nog maar weinig helaas. Vroeger had ik er veel meer. Ik hoorde wel dat gameindustry.biz recent weer terug is gebracht, net als het tijdschrift Game Informer natuurlijk. Ik vrees dat op dat gebied 1UP/Giant Bomb voor mijn gevoel een gouden eeuw was die niet meer terugkomt snel.

Edit: nu twijfel over gameindustry.biz, haha. Het was een grote jongen op dat gebied die was gered/terugkeerde, maar ik weet niet meer waar ik het precies heb gehoord.

[Reactie gewijzigd door ap3nr0ts op 10 april 2025 17:11]

TheProf82 10 april 2025 16:37
Gamer.nl - ik leefde er in mijn jeugd. Ook het forum was me zeker niet onbekend. Maar de laatste jaren kwam ik er nog sporadisch. Ik denk dat ze de boot al jaren geleden hebben gemist - het aantal bezoekers lag vermoedelijk laag en vaak waren er artikelen met prima content, maar nauwelijks reacties.

Hopelijk vinden de medewerkers die al zijn weggestuurd snel nieuw werk, zoiets is nooit leuk.
winDOS @TheProf8210 april 2025 18:32
Had je daar dezelfde nickname? Want dat zegt me wel wat. Ik werd lid van het forum in 2004.
Ook nog op de IRC van gnl gezeten.
TheProf82 @winDOS10 april 2025 20:41
Haha, klopt! Ook jouw nick herken ik nog.
sjaft @winDOS10 april 2025 20:59
Hehe, jaartje geleden nog gekeken of die IRC kanalen nog wat deden, maar er was niemand meer te bekennen :D
imagica 10 april 2025 16:48
Kwam er ook al jaren niet meer, denk dat de meeste reviews op tweakers voldoende waren voor mij om niet meer naar gamer.nl te gaan. Verder was reageren op de arikelen daar soms een gevaar voor je gesteldheid, er waren veel toxic fanboys van bepaalde type hardware die de afwijkende meningen neersabelde omdat dit niet met hun beeld strookte..

Jammer, maar niet geheel onverwachts.
Deniax 10 april 2025 16:49
Jammer, maar begrijpelijk!
Mooie herinneringen!
Psyonara 10 april 2025 16:54
voor gamenieuws wel meer dan 20 jaar gamer.nl gevolgedn PU eigenlijks alleen de magazines vanaf de mid 90er jaren tot begin 2000. Dat echt helemaal niet meer gevolgt tenzij puur op toeval eens langs kwam.
RefriedNoodle 10 april 2025 16:58
Vond het vroeger ook een topsite, maar ze waren volgens mij wel op het hoogtepunt heen. Zelfs op het screenshot boven dit artikel zie je dat het meerendeel van de artikelen 0 reacties had. Vond ik altijd een beetje troosteloos om te zien als ik ze bezocht... Maar ik kwam er graag.
Sangre 10 april 2025 17:01
Jammer want ik ben er vanaf het begin af aan bij geweest,
maar zeker de laatste jaren ging het snel naar beneden. Zo kwam er een nieuwe website waarbij iedereen zijn account kwijt was, dat is meestal een doodsteek voor je community.

En ook dat Jurian hier meer, langere en betere game reviews maakt in zijn eentje, dan heel het gamer team bij elkaar.

Maar wel jammer, vond het wel een leuke plek om op de hoogte te blijven van alles.
Tweakjur Redacteur @Sangre14 april 2025 11:24
O+
MadDogMcCree 10 april 2025 18:11
Het is natuurlijk onwijs jammer, maar ook niet heel verrassend. Je merkt dat dit soort websites enorm aan populariteit hebben ingebonden door de grote spelers, zoals Youtube en Reddit. Youtube voor de content, Reddit voor de discussies. De webpagina's zelf worden overgeslagen.

Websites als IGN, Eurogamer, Gamespot, Polygon e.d. hebben het volgens mij niet makkelijk, je ziet al jaren dat men ook andere (pop culture) content probeert toe te voegen. Ook zie je vaak dat websites, zoals Insidegamer, Gamer, PU, XGN, Xboxworld, Playsense, 9Lives, 4Gamers e.d. probeerden/proberen hun site te vernieuwen voor een modernere look. Naar mijn idee werkt dat alleen maar averechts, want als je dan nog eens terugkeert dan voelt het toch minder vertrouwd.

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