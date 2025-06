WSJ: Meta wil dat OpenAI geen bedrijf met winstoogmerk kan worden

Meta heeft een brief naar de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Californië geschreven. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dat de lokale overheid verhindert dat de non-profitorganisatie OpenAI een bedrijf met winstoogmerk kan worden.

In de brief, die de Wall Street Journal kon inzien, staat te lezen dat het plan van OpenAI om een bedrijf met winstoogmerk te worden volgens Meta een aanzienlijke impact kan hebben op het ondernemingsklimaat in Silicon Valley. Meta claimt dat investeerders die hun geld in non-profitorganisaties hebben geïnvesteerd op die manier namelijk dezelfde voordelen kunnen krijgen als investeerders van bedrijven met een winstoogmerk, maar dan met de belastingvoordelen die bij investeringen in non-profits horen.

Het Amerikaanse techbedrijf vreest dat als OpenAI een bedrijf met winstoogmerk mag worden, dit tot een precedent kan leiden. Amerikaanse start-ups zouden de fiscale voordelen van een non-profitorganisatie gebruiken tot op het moment dat ze winst maken. Nadien zouden ze willen overstappen naar het statuut van een bedrijf met winstoogmerk. Zowel Meta als OpenAI hebben nog niet gereageerd op de brief. Volgens Reuters heeft OpenAI recent nog aan een Amerikaanse federale rechter gevraagd om een aanklacht van Elon Musk te verwerpen. Musk had OpenAI eerder dit jaar aangeklaagd omdat het bedrijf contractbreuk zou hebben gepleegd door winst te verkiezen boven 'zijn missie'.