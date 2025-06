Gerucht: Nvidia RTX 5070 Ti heeft 256bit-geheugenbus en 350W-tbp

Wccftech heeft nieuwe vermoedelijke specs van de Nvidia RTX 5070 Ti gedeeld. De videokaart zou niet enkel over 8960 CUDA-cores en 16GB GDDR7-geheugen beschikken, maar ook over een 256bit-geheugenbus en een geheugenbandbreedte van 896GB/s. De maximale tbp zou 350W bedragen.

Bronnen hebben aan Wccftech bevestigd dat de RTX 5070 Ti een GB203-300-gpu bevat. Dat is naar verluidt dezelfde gpu als in de Nvidia RTX 5080. De gpu in de RTX 5070 Ti zou wel een gereduceerde variant zijn, met mindere prestaties. De total board power zou volgens de techwebsite op 350W komen te liggen. Dat is 50W meer dan voorheen door leakers werd aangenomen. Betrouwbare leaker Kopite7kimi bevestigt de tbp op X, maar vermeldt ook een andere tbp van 285W.

Wccftech bevestigt dat de Nvidia RTX 5070 Ti 16GB aan GDDR7-geheugen meekrijgt. De snelheid van de geheugenchips ligt op 28Gbit/s. De totale geheugenbandbreedte ligt hierdoor op 896GB/s. Ter vergelijking: de Nvidia RTX 4070 Ti uit begin 2023 heeft 12GB GDDR6X-geheugen aan boord, met een snelheid van 21Gbit/s. Deze videokaart heeft een 192bit-geheugenbus. De geheugenbandbreedte bedraagt hierdoor 504GB/s. De Nvidia RTX 4070 Ti heeft overigens ook een tbp van 285W.

Er doen al langer geruchten over de aankomende Nvidia RTX50-videokaarten van Nvidia. Het Amerikaanse bedrijf zou enkele van de nieuwe gpu's willen introduceren tijdens de eerstvolgende Consumer Electronics Show in Las Vegas. Ceo Jensen Huang houdt op dinsdag 7 januari 2025 een keynote tijdens de CES. Tweakers meldde al op basis van bronnen dat de RTX50-videokaarten in het begin van 2025 op de markt zouden verschijnen.