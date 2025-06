Nvidia adviseert filters uit te schakelen na prestatieproblemen nieuwe app

Nvidia raadt gebruikers aan om gamefilters in de nieuwe Nvidia App uit te schakelen vanwege mogelijke prestatieproblemen. Uit tests blijkt dat de software in sommige games tot 15 procent minder performance levert wanneer de app op de achtergrond draait.

Een gebruiker ontdekte het probleem en meldde het op sociale media. Techwebsite Tom’s Hardware onderzocht het voorval verder en bevestigde de prestatieproblemen. De impact verschilt per game en hardwareconfiguratie. De effecten zijn vooral merkbaar bij hogere framerates, concludeert de website. Sommige tests laten echter juist betere prestaties zien. Dit kan verklaren waarom het probleem tot nu toe onopgemerkt bleef.

Als tijdelijke oplossing kunnen gebruikers de optie ‘Game Filters and Photo Mode’ uitschakelen via ‘Settings > Features > Overlay’ en daarna hun game herstarten. Nvidia bevestigt deze workaround in een officiële verklaring en laat weten actief te werken aan een definitieve oplossing. Het bedrijf onderzoekt momenteel of de ingebouwde filterfuncties inderdaad de oorzaak zijn van de prestatieproblemen. Een tijdsindicatie voor een oplossing is er momenteel niet.

De Nvidia-app vervangt sinds november de GeForce Experience-applicatie als primaire software-interface voor Nvidia-gebruikers. De app laat gebruikers game-, programma- en driverinstellingen aanpassen. Tijdens de bètafase werden geen significante problemen gemeld. Het huidige prestatieverlies lijkt specifiek gekoppeld aan de filterfunctionaliteit van de app en niet aan de kernsoftware zelf.