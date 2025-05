Nvidia brengt nieuwe desktopapp officieel uit

Nvidia heeft zijn nieuwe desktopapp beschikbaar gemaakt. Sinds februari was er al een bètaversie van de app beschikbaar, maar dinsdag heeft Nvidia hem officieel uitgebracht. Hierin worden het Control Panel, GeForce Experience en RTX Experience gecombineerd.

De Nvidia App gaat GeForce Experience in het driverpakket vervangen, schrijft Nvidia. Het downloaden van de app blijft voorlopig echter optioneel. Ook lijkt het erop dat het Control Panel nog beschikbaar blijft. Waarschijnlijk wacht Nvidia met het verwijderen van Control Panel totdat alle functies, waaronder Multiple Display Mode en Surround, zijn overgegaan naar de Nvidia App.

Met de Nvidia App kunnen game-, programma- en driverinstellingen vanuit één app worden aangepast. Volgens Nvidia duurt het installeren van de nieuwe app minder lang dan het installeren van GeForce Experience en reageert de UI sneller op input van de gebruiker.

Sinds de release van de bètaversie in februari zijn er meerdere functies toegevoegd, waaronder de mogelijkheid om de tekstgrootte en tekstkleur van de hud aan te passen en om G-Sync in- en uit te schakelen. Voor het grootste deel van de functies hebben gebruikers geen account nodig. Om toegang te krijgen tot promotiebundels is een Nvidia-account wel een vereiste.