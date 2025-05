Japan overweegt 61 miljard euro te investeren in eigen chipsector

De Japanse overheid overweegt om 61 miljard euro te investeren in de Japanse chipfabrikanten en ontwikkelaars van kunstmatige intelligentie. Het plan van de Japanse minister-president Shigeru Ishiba moet eerst nog worden voorgelegd aan het parlement.

De subsidie zou onder meer zijn bedoeld voor halfgeleiderfabrikant Rapidus en andere leveranciers van chips voor kunstmatige intelligentie, schrijft Reuters op basis van het conceptplan. Om voorbereid te zijn op onder meer mogelijke handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China, wil de Japanse overheid de toeleveringsketen van chips in eigen land versterken.

Tegen 2030 moet er 61 miljard euro beschikbaar zijn om de Japanse chipsector te helpen met uitbreiden. De Japanse overheid verwacht dat de economische impact van het plan omgerekend 976 miljard euro bedraagt. Naast het plan worden binnenkort ook wetsvoorstellen die de massaproductie van next-gen chips moeten ondersteunen voorgelegd aan het parlement.

Het bedrag dat Ishiba wil investeren in de Japanse chipindustrie is aanzienlijk hoger dan het vorig jaar toegezegde bedrag van 12 miljard euro. Daarnaast heeft de overheid in april 3,6 miljard euro aan subsidie beloofd aan Rapidus. De chipmaker werkt ook samen met het Belgische onderzoeksinstituut imec.