Frankrijk gaat 109 miljard euro investeren in AI-projecten

De Franse president Emmanuel Macron wil de komende jaren 109 miljard euro investeren in Franse AI-projecten. Het geld komt van internationale investeringsmaatschappijen en bedrijven. Volgens Macron moet Europa meer investeren in kunstmatige intelligentie.

President Macron heeft de investeringen aangekondigd tijdens een interview op televisiezender France 2. Hij deed dat naar aanleiding van een internationale top over kunstmatige intelligentie, de Artificial Intelligence Action Summit, die vandaag plaatsvindt in Parijs. Volgens de Financial Times zal ongeveer 50 miljard dollar uit het totaalpakket van investeringen afkomstig zijn van de Arabische Emiraten. Deze investering was vorige week al aangekondigd en zal dienen voor de constructie van een nieuwe campus voor AI-datacenters in Frankrijk. Het Canadese investeringsfonds Brookfield Asset Management heeft op zijn beurt aangekondigd dat het de komende vijf jaar 20 miljard euro zal investeren in Franse AI-datacenters en -infrastructuur. MGX Fund Management Limited, een investeringsbedrijf uit Abu Dhabi, zou ook deelnemen aan het investeringsproject. Later zou er nog een consortium van Franse bedrijven aansluiten.

Na de AI-top in Parijs wordt er volgens de Financial Times ook een non-profitinvesteringsfonds opgericht met de focus op 'public interest AI'. Dit fonds moet privacyvriendelijke AI-tools helpen ontwikkelen. De zakenkrant noemt bijvoorbeeld het ontwikkelen van geanonimiseerde gezondheidsdata voor AI-projecten. Op dit moment zou dit fonds al ongeveer 400 miljoen euro hebben opgehaald. Het doel is om in vijf jaar ongeveer 2,5 miljard euro op te halen. Het is niet duidelijk of dit investeringsfonds enkel in Frankrijk actief zal zijn.