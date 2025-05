Ruim 60 EU-bedrijven werken samen om AI-adoptie binnen industrie te versterken

Meer dan zestig Europese bedrijven hebben zich verenigd in een nieuw samenwerkingsverband dat de AI-adoptie binnen de Europese industrieën moet versterken: het EU AI Champions Initiative. Het initiatief wil ook in gesprek gaan met overheden en onderlinge samenwerking verbeteren.

De stakeholders van het EU AI Champions Initiative schrijven in een persbericht dat de productiviteit van Europa elk jaar met drie procent kan toenemen dankzij de adoptie van generatieve AI. De bedrijven willen daarom meer inzetten op onderlinge samenwerking en in gesprek gaan met de Europese Commissie en nationale overheden om eenvoudigere AI-regelgeving te maken. Er wordt ook gepleit voor uniform beleid rond het uitwisselen van data, minder bureaucratie en bredere samenwerking over industrieën heen. De bedrijven vinden ook dat er een voorlichtingscampagne moet komen om het publiek bewust te maken van de voordelen van AI en het vertrouwen in de technologie te doen toenemen.

De Europese afdeling van investeringsmaatschappij General Catalyst zal de projecten coördineren die uit het nieuwe samenwerkingsverband voortkomen. Het bedrijf heeft een rapport gepubliceerd waarin onder andere aanbevelingen worden gedaan over een toekomstige Europese AI-strategie. General Catalyst zal samen met twintig andere investeringsbedrijven de komende vijf jaar 150 miljard dollar in Europese AI-projecten investeren. Dit bedrag bestaat deels uit nieuwe investeringen en deels uit al aangekondigde investeringsprojecten.