Frans AI-bedrijf Mistral introduceert app voor chatbot

Het Franse AI-bedrijf Mistral heeft zijn eerste app uitgebracht om te kletsen met de chatbot van het bedrijf. De app is uitgekomen voor iOS en Android en heeft als naam Le Chat gekregen.

Le Chat staat sinds donderdag in de App Store en de Play Store, zegt Mistral. Die laatste laat zien dat op het moment van schrijven er meer dan 500 installaties van de app zijn geweest en dat betekent ook dat er minder dan 1000 installaties zijn. Le Chat kan onder meer antwoorden geven in tekst, afbeeldingen genereren en code schrijven. Behalve de app kondigt Mistral ook een Pro-abonnement aan voor 14,99 euro per maand.