Onderzoeken: alleen NL-Alert is niet genoeg als oorlog uitbreekt

NL-Alert als enige systeem om Nederlanders te waarschuwen in noodsituaties is in veel gevallen voldoende, maar als er oorlog uitbreekt of op locaties met een hoog risico op rampen is het niet voldoende. Dat concluderen twee onderzoeken.

Luchtalarm

Als er oorlog uitbreekt heeft de overheid meerdere alarmeringssystemen nodig, concludeert Berenschot. Dat is nodig omdat NL-Alert mogelijk kan uitvallen en dan is er geen back-up. Bovendien kan het ook deels uitvallen, bijvoorbeeld als het netwerk van één provider niet functioneert. Dan komen de alarmberichten ook niet meer aan en andere providers kunnen dat niet overnemen.

Niet alleen in tijden van oorlog is NL-Alert als enige alarmsysteem onvoldoende, zegt Deloitte in een tweede onderzoek. Op plekken met een hoog risico op een ramp, zoals rond een chemisch bedrijf, is het wenselijk om ook iets als een luchtalarm te hebben. Deloitte merkt onder meer op dat er zorgen zijn rond redundantie, dat NL-Alert specifieke doelgroepen niet goed bereikt en dat de dekking in natuurgebieden en grensgebieden tekortschiet.

De Tweede Kamer nam vorig jaar een motie aan om het systeem van luchtalarmen te behouden. De twee onderzoeken moesten uitwijzen of dat wel nodig was. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Defensie gaven opdracht voor de onderzoeken.