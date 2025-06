Nederlandse minister: in landelijke NL-Alerts geen verwijzing naar X

De Nederlandse minister van Veiligheid bevestigt dat de Rijksoverheid bij een landelijk NL-Alert-bericht niet naar het voormalige Twitter zal verwijzen voor aanvullende communicatie. De verwijzing naar X voor crisiscommunicatie zorgde in juli voor problemen.

Het was voorheen niet duidelijk welk beleid de Rijksoverheid had met betrekking tot NL-Alert-verwijzingen naar X, maar minister Yeşilgöz-Zegerius bevestigt dat er niet naar X zal worden verwezen. Voor verwijzingen naar crisisinformatie 'zijn instrumenten zoals de website www.crisis.nl bedoeld'. In de reactie geeft de minister geen reden voor dit beleid en het is ook niet duidelijk of dit beleid nieuw is.

Afgelopen juli verstuurde de brandweer Amsterdam-Amstelland NL-Alert-berichten met verwijzingen naar X voor extra informatie en updates. Sinds juni is het echter niet langer mogelijk om zonder ingelogd account berichten op het platform te kunnen lezen. Hierna besloot het merendeel van de Nederlandse veiligheidsregio's, die vaak verantwoordelijk zijn voor de inhoud van NL-Alert-berichten, niet langer te verwijzen naar X in NL-Alert-berichten, bleek uit onderzoek van Tweakers. Veiligheidsregio's kunnen het platform nog wel gebruiken als crisiscommunicatie, naast alternatieven zoals Mastodon of eigen websites. Veiligheidsregio's verwijzen dan in de NL-Alerts naar dergelijke alternatieven.

Het ministerie van Veiligheid is eigenaar van NL-Alert en stelt dit systeem ter beschikking aan bijvoorbeeld de veiligheidsregio's. Het ministerie kijkt echter 'niet mee met de berichten die er lokaal worden uitgezonden'. Er is wel een Inzet- en Beleidskader waarin veiligheidsregio's informatie krijgen over hoe ze NL-Alert moeten gebruiken. "Daarbij wordt aangegeven dat het altijd goed is te verwijzen naar een bron voor meer informatie", zegt de minister. "Hierbij wordt geen voorschrift gedaan voor een bepaald type medium. Naar aanleiding van deze casus zal ik met de veiligheidsregio's nagaan of het Inzet- en Beleidskader hierop aangepast dient te worden."