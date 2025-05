Brandweer Amsterdam verspreidt updates over storm niet langer via Twitter

De brandweer Amsterdam-Amstelland verspreidt updates over de storm die over Nederland trekt niet langer via Twitter. Het korps deed dat wel, maar de informatie bleek voor veel mensen niet leesbaar, omdat Twitter zijn beleid heeft aangepast.

Het korps verwees naar het Twitter-account in een NL-Alert dat de overheid naar mensen in Amsterdam verzond even voor negen uur. De rest van Noord-Holland en delen van Flevoland kregen een NL-Alert dat geen oproep had om het Twitter-account van een brandweerkorps te volgen. De boodschap daar was simpelweg dat mensen moesten binnenblijven.

Woordvoerder Thijs Nieuwenhuizen zegt tegen Tweakers dat de brandweer zich niet bewust was van de wijziging bij Twitter, waardoor niet-ingelogde gebruikers tweets niet langer kunnen zien. "We checken niet elke dag of iedereen onze tweets nog kan lezen", aldus Nieuwenhuizen. Inmiddels komen updates via een liveblog van de gemeente Amsterdam op de site van de gemeente die openbaar beschikbaar is.

Onder meer Bits of Freedom schonk al aandacht aan de zaak. "In geval van nood dien je geen Twitter-account aan te moeten maken, lijkt ons", aldus de organisatie. Nieuwenhuizen kan nog niet zeggen of de brandweer van Amsterdam Twitter vanaf nu niet langer gebruikt voor updates. "Dat gaan we later zien; we hebben vandaag eerst nog onze handen vol aan de storm."