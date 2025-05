Nederlandse overheid neemt eigen Mastodon-instance in gebruik

De Mastodon-instance, of -server, van de Nederlandse overheid is vanaf nu officieel in gebruik genomen. Deze instance, die beschikbaar is via de URL social.overheid.nl, is bedoeld voor individuele accounts van overheidsorganisaties.

Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Digitalisering, schrijft op de Mastodon-instance dat de overheidsserver vanaf woensdag in gebruik is genomen. De server kwam eerder al online, maar werd toen toch niet actief gebruikt. Verschillende overheidsorganisaties hebben inmiddels berichten gepubliceerd op de instance, waaronder de Belastingdienst en het Forum Standaardisatie.

De instance komt beschikbaar via het subdomein social.overheid.nl. De server is momenteel alleen bedoeld voor overheidsorganisaties en is nog niet open voor individuele ambtenaren. Van Huffelen noemt de Mastodon-server een eerste stap in de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren.

De Nederlandse overheid wil met deze server minder afhankelijk worden van grote techbedrijven, zoals Twitter en Meta. Dergelijke techgiganten kunnen onder meer toegang tot berichten beperken. Dat gebeurde vorige week tijdens storm Poly, toen de brandweer van Amsterdam zijn Twitter-account in een NL-Alert zette. Twitter was op dat moment onbereikbaar voor niet-ingelogde gebruikers.