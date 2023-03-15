Daling gebruikers Mastodon stopt, vier keer zo groot als voor overname Twitter

De daling van het aantal actieve gebruikers van het decentrale sociale medium Mastodon is gestabiliseerd op 1,3 miljoen. Dat is ongeveer vier keer zoveel als voordat Elon Musk Twitter overnam afgelopen najaar.

Mastodon kende een piek van rond 2,6 miljoen actieve gebruikers begin december en het aantal gebruikers is sindsdien gehalveerd, zo blijkt uit cijfers die Mastodon zelf publiceert op zijn pagina over Netwerkgezondheid https://joinmastodon.org/nl-NL/servers. Sinds begin janauri is het aantal actieve gebruikers nauwelijks meer gedaald.

Vermoedelijk hebben veel mensen Mastodon geprobeerd in de eerste weken nadat Elon Musk directeur werd na de overname van Twitter. Mastodon gold toen als een alternatief voor Twitter, omdat het net als dat commerciële netwerk werkt met posts. De opzet van Mastodon is wel anders, met wereldwijd duizenden verschillende servers. Het aantal servers groeit en zit inmiddels rond de 10.000. Het werkt met ActivityPub, een opensourceframework voor sociale media.