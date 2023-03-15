Daling gebruikers Mastodon stopt, vier keer zo groot als voor overname Twitter

De daling van het aantal actieve gebruikers van het decentrale sociale medium Mastodon is gestabiliseerd op 1,3 miljoen. Dat is ongeveer vier keer zoveel als voordat Elon Musk Twitter overnam afgelopen najaar.

Mastodon kende een piek van rond 2,6 miljoen actieve gebruikers begin december en het aantal gebruikers is sindsdien gehalveerd, zo blijkt uit cijfers die Mastodon zelf publiceert op zijn pagina over Netwerkgezondheid https://joinmastodon.org/nl-NL/servers. Sinds begin janauri is het aantal actieve gebruikers nauwelijks meer gedaald.

Vermoedelijk hebben veel mensen Mastodon geprobeerd in de eerste weken nadat Elon Musk directeur werd na de overname van Twitter. Mastodon gold toen als een alternatief voor Twitter, omdat het net als dat commerciële netwerk werkt met posts. De opzet van Mastodon is wel anders, met wereldwijd duizenden verschillende servers. Het aantal servers groeit en zit inmiddels rond de 10.000. Het werkt met ActivityPub, een opensourceframework voor sociale media.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-03-2023 06:40 113

15-03-2023 • 06:40

113

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Reacties (113)

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HansvDr 15 maart 2023 07:25
Ik vond het te traag en het kostte mij teveel moeite om een server te vinden om me te registreren. Een beetje rondkijken nadat dat gelukt was was al zo traag dat ik er daarna nooit meer naar heb omgekeken.
FicoF @HansvDr15 maart 2023 07:46
Die verschillende servers helpt ook niet echt mee. Decentraal zou een voordeel zijn, maar heeft mijn inziens enkel nadelen. Niemand gaat zich lang verdiepen op welke server hij zich moet aanmelden.
GertMenkel
@FicoF15 maart 2023 08:09
Ja, daarom heeft ook niemand een mailadres genomen. Al die servers zijn zo lastig, wat is nou het verschil tussen Outlook, Yahoo en Gmail? Daarom is iedereen lekker bij AOL Online gebleven. /s

Iedereen die nieuw is lijkt zich bij de drie of vier grote servers aangemeld te hebben. Van die verwarring merk ik niet zoveel.

Ik zie vooral mensen weer vertrekken omdat de mensen die ze volgen niet zijn overgestapt, waardoor het netwerkeffect weinig waarde heeft voor deze mensen. Heel logisch natuurlijk, dat is ook de reden dat mensen bij Facebook zijn blijven hangen en dat Hyves zelfs tot het bittere eind nog gebruikers had. Sociale netwerken zijn niks als je sociale kring niet meegaat.

Daarnaast mist Mastodon natuurlijk het opjuttende algoritme dat mensen naar binnen zuigt. Dat is een goed iets voor de samenleving maar een nadeel als het om gebruikersretentie gaat.

Ik denk dat het daarom ook onlogisch was van mensen om te verwachten dat ActivityPub het nieuwe Twitter zou worden. Eerlijk gezegd vind ik het niet zo erg als ik zie wat voor digitale kots er heen en weer wordt geslingerd op Twitter om de meest onnozele onderwerpen; het grootste gedeelte van Twitter mag van mij lekker op Twitter blijven, eigenlijk.
JDx @GertMenkel15 maart 2023 08:43
Waarom dat mail steeds terug, je kan nog steeds van elk mail adres naar elk mailadres mailen.

Maakt geen drol uit waar je zit, ik liep ook vast op kies een server, ja weet ik veel, lama.
Trinsec @JDx15 maart 2023 08:58
Je kan van welk Mastodon server dan ook naar elk Mastodon server messagen. Daarom komt dat mail steeds terug.
xzaz @Trinsec15 maart 2023 13:27
Maar kan ik ook trending zien en de berichten daarvan op alle servers?
MadJo80 @xzaz15 maart 2023 14:44
Ja. Ik zie de berichten van alle andere servers die gefedereerd zijn met de server waar ik op zit, zowel op trending als in de zoektermen als in de gevolgde hashtags.

Als ik ("@madjo@server1") "@Pietje@server2" en @Klaasjes@server3" volg, krijg ik hun posts gewoon in mijn tijdlijn op server1.
Als ik dan ook nog eens #hashtag volg, dan krijg ik alle posts van alle gefedereerde servers onder die #hashtag op mijn tijdlijn. Alsof het allemaal 1 groot netwerk is, wat het ook is.

Voordeel van een gedecentraliseerde aanpak is dat je ook een lokale firehose hebt aan berichten van mensen die op dezelfde server zitten als jij. En dat kan soms enorm inspirerend werken. Zeker als je op de wat kunstigere servers zit.
b12e @JDx15 maart 2023 08:58
je kan nog steeds van elk mail adres naar elk mailadres mailen.
En je kan ook van elk Mastodon adres naar elk Mastodonadres tooten.

Vroeger, pak 'm beet 20 jaar geleden, had elke ISP een eigen mail server en @provider.tld emailadressen waren populairder dan een hotmail, gmail of yahoo. Een bedrijf had wel al eens een eigen @bedrijf.tld.

Mastodon zit nu een beetje in de fase van "elke provider heeft een eigen server", mits dat je keuzevrijheid hebt. Je ziet nu al een aantal initiatieven (Mozilla, Medium, etc) die een server aan het opzetten zijn.

Ja, een server kiezen is een struikelblok, maar ook alleen maar omdat de clients en het platform nog niet volledig volwassen zijn. Met een beetje geluk gaat Mastodon email achterna en heb je binnenkort een paar heel grote server aanbieders die iedereen kent (Google, Yahoo, Microsoft, maar dan voor Mastodon), maar kan je als bedrijf of hobbyist gewoon je eigen server opzetten met je eigen Mastodon/Email adres.

De "problemen" die decentraal opleveren kan je aan de client side relatief makkelijk opvangen (net zoals je als je Outlook installeert vandaag gewoon voorgesteld krijgt om in te loggen met je MS account of een @outlook emailadres kan aanmaken) kan een Mastodon client gewoon een server voor je kiezen (en bvb een @mozilla mastodon adres aanmaken, om maar wat te zeggen), of je kan zeggen dat je al een adres hebt en die configuratie doorlopen.
Enai @b12e15 maart 2023 09:04
Ja, een server kiezen is een struikelblok, maar ook alleen maar omdat de clients en het platform nog niet volledig volwassen zijn.
Dit is het jaar van Linux op de desktop, hoor.
b12e @Enai15 maart 2023 09:09
Het probleem van Linux op de desktop is compleet anders dan het probleem van een decentraal communicatieplatform, en dat weet je zelf ook.

Je kan Linux dan wel er uit laten zien als Windows, het werkt niet hetzelfde. Mastodon wil echter niet op Twitter lijken, net zoals dat email niet op brievenpost wil lijken met (historisch gezien) 1 centraal postbedrijf per geografische regio.
Enai @b12e15 maart 2023 09:11
Mijn punt is het argument "Het is nog niet volwassen, maar na XYZ zal alles veranderen en volgt de vloedgolf!".

Sorry, te laat. Mastodon en Linux hadden hun kans en hebben het verprutst omdat ze "niet klaar" waren.
PageFault @Enai15 maart 2023 09:34
Linux is in mijn beleving al meer dan 20 jaar volwassen.

Mastadon kan ik niet over oordelen, ik vond twitter ook al een kansloos platform, dus op beide komt er geen account van mij.
Shadow771 @PageFault15 maart 2023 12:15
Ja volgens mij ook. Ik ben geen linux guy, maar als men een Linux als een Windows probeert te behandelen, dan gaat het niet goed komen.
MornixRS @Enai15 maart 2023 11:38
Ik denk dat je dan het punt mist van zowel Linux op de desktop als Mastodon. Deze platformen bieden een alternatief en daar kun je voor kiezen of niet. Omdat er geen grote bedrijven achter zitten die winst moeten maken is er helemaal geen sprake van overnemen of hun kans gehad.
MadJo80 @Enai15 maart 2023 14:48
Waarom had Mastodon "al klaar moeten zijn"? Het lag toch niet aan Mastodon dat heel veel Twitter-gebruikers in een blinde paniek het platform verlieten?

Inmiddels zijn er ontzettend veel leuke mensen op Mastodon waar ik al heel veel leuke gesprekken heb gevoerd. De clients zijn volwassen genoeg voor veel mensen.
Dat jij dat niet vindt, dat is een jij-probleem.
PageFault @Enai15 maart 2023 09:33
Ha ha ha! Dat geloofde ik in 1997 ook. Goddank mijn adem niet ingehouden.

Dat gaat, helaas, nooit gebeuren.
GekkePrutser @PageFault15 maart 2023 10:44
Het is allang de eeuw van Linux op de desktop. Alleen niet voor iedereen.

Maar als het voor iedereen zou zijn, zou het ook niet meer Linux zijn zoals we dat kennen. Wat het zo goed maakt is juist doordat het niet voor iedereen is.

De meeste mensen vinden het fijn als een "vertrouwd" bedrijf alles voor ze bepaalt en ze in de gaten houdt via telemetrie enzovoorts. Een vrij OS willen ze helemaal niet. Zodra je teveel mainstream gebruikers op Linux krijgt, gaan ze allerlei keuzes maken die deze vrijheid ondermijnen. Zie ook de enige soorten Linux die mainstream zijn: Android en ChromeOS, beiden zo gesloten als wat.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 10:58]

PageFault @GekkePrutser15 maart 2023 10:57
Met een dekking van nog onder de 3% (peildatum februari 2023) is er nog steeds geen toename, dus de "eeuw van Linux" lijkt mij een loze kreet.

En kul dat het niet voor iedereen is. Waarom zou je er dan uberhaupt met zoveel organisaties aan willen ontwikkelen?

Het probleem is de fragmentatie, heeft niks te maken met openheid.

En het bedrijf wat veruit de grootste bijdrage levert aan de open source wereld is toevallig een oud bedrijf van de grote Big Tech, waar blijkbaar iedereen zo enorm tegen is. Tenenkrommend.
GekkePrutser @PageFault15 maart 2023 11:08
Waar het mij om gaat is dat je er gewoon prima mee kan werken. Ik draai FreeBSD op mijn dagelijkse desktop zelfs, omdat ik de grote Linux distro's te commercieel vind geworden. Ook dat werkt uit de kunst. Linux is gewoon allang volwassen geworden, zeker met een geweldige desktop environment als KDE (Gnome vind ik veel te opinionated).

Dat de mainstream zelf helemaal geen keuzes wil maken over hun computer moeten ze helemaal zelf weten natuurlijk.
En kul dat het niet voor iedereen is. Waarom zou je er dan uberhaupt met zoveel organisaties aan willen ontwikkelen?

Het probleem is de fragmentatie, heeft niks te maken met openheid.
Die twee dingen staan nogal tegenover elkaar. Al die organisaties werken er aan omdat ze plannen hebben hun eigen intellectueel eigendom er in te verwerken en het naar hun eigen hand te zetten waardoor ze concurrentie de pas afsnijden. RedHat doet dat bijvoorbeeld redelijk succesvol met bijvoorbeeld Gnome en Systemd. Canonical probeert het ook maar is vrijwel altijd niet succesvol (zie snaps, Upstart, Mir, Unity). Microsoft levert ook niet belangeloos zoveel bijdragen, die hebben twee dingen in het achterhoofd: Het succes van Azure als cloudplatform en het behouden van ontwikkelaars.

Daarom is de fragmentatie juist een groot goed. Zodra een enkele partij teveel macht krijgt, wordt het gewoon een tweede Windows. Dan kan je niet meer kiezen wat voor desktop je wil, wanneer je updates wil installeren en of je telemetrie op je system wil.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 10:58]

PageFault @GekkePrutser15 maart 2023 11:24
Ik ontken nergens dat Linux volwassen is of er niet mee te werken is. Ik werk sinds 1997 met 15 verschillende distro's.

Mijn punt is: het komt nooit naar de massa, omdat het te gefragmenteerd is. Zolang dat zo blijft, blijft het gelul in de marge voor een enkeling zoals jij en ik. Bij bedrijven en overheid zal het nooit aanslaan. Het begint al met de vraag: welke distro en welke windows manager? Als ik dat hier in het forum vraag, krijg ik al 2000 verschillende antwoorden. Vandaar dat het alleen geschikt is voor individuele zaken en uiteraard voor server toepassingen, maar niet voor de desktop. Ik vind dat jammer.

Telemetrie is gewoon uit te zetten, al moet je daar wel een handeling voor doen. Je kunt het in je ISO bakken, al is het triest dat de setting er is. Wat betreft updates kun je dat natuurlijk prima afvangen, ook welke updates je wilt en welke niet. In Windows dan. Voor macOS zou ik dat niet weten.

En nu hebben we het alleen over het OS, ik vind voor sommige applicaties dat ik helaas ook vast zit aan de "gevestigde orde" (denk aan Excel, Photoshop, InDesign etc).
:murb: @Enai15 maart 2023 11:19
De meeste smart phones draaien Linux (Android) en de meeste servers al veel langer... en zelfs steeds meer desktops (ChromeOS heeft een marktaandeel wereldwijd van > 10%)... dus het grapje begint een beetje achterhaald te raken.
GertMenkel
@JDx15 maart 2023 09:54
Hetzelfde als met Mastodon dus. Je kan van elk Mastodon-account naar elk ander (niet-door-de-server-geblacklist) ActivityPub-account berichten sturen/boosten/liken/reageren.

Dat omvat in de meeste gevallen alle niet-extreme-porn-georiënteerde Mastodonservers en zo'n beetje elke instantie van Peertube, Lemmy, Akkoma, en Pleroma. Er zijn zelfs (on officiële) eenrichtingsbruggen om Twitteraars te kunnen volgen, maar de Twitteraars zien je reacties niet.
OverSoft @HansvDr15 maart 2023 08:34
Dat ligt echt aan de gekozen server. Andere servers zijn wel snel.

Het is natuurlijk wel de aard van het decentrale beestje dat er meerdere servers zijn en niet een eenvoudig toegangspunt. Als je daar voorbij bent werkt het prima (en snel, mits je een goede server hebt gekozen).
HansvDr @OverSoft15 maart 2023 09:16
Tja. Die tijd neem ik er niet voor. Het werkte niet goed, dan ben ik vertrokken.
JDx @OverSoft15 maart 2023 12:00
Dus het maakt wel degelijk uit welke server je kiest, als anderen zo traag zijn, dit geeft mij alleen maar meer reden om er niet aan te beginnen. Waarom niet zoals Discord, je maakt een account aan en klaar.
OverSoft @JDx15 maart 2023 13:04
Omdat Discord een bedrijf is, met 1 toegangspunt en 1 server cluster. (En in tegenstelling tot hoe Discord het noemt: er is geen server per groep)

Mastodon is open source en decentraal. Je kunt het zelf hosten of de server van iemand anders gebruiken.
Dat is een significant verschil.

Als je daar geen zin in hebt, dan moet je het niet gebruiken.
DeCo @OverSoft15 maart 2023 09:14
ALS je daar voorbij bent inderdaad.
Ik zag door de bomen het bos niet meer en kon op het eerste oog niet goed bepalen wat ik nou moest doen om me goed te registreren. Wilde op een gegeven moment andere mensen volgen, maar dat ging niet (hij zat op een andere server, weet ik veel). Het zal vast allemaal goed te verklaren en uit te leggen zijn, maar op dat moment ben ik afgehaakt en nooit meer naar Mastodon om gekeken.
Kort samengevat: de onboarding is een draak...
Maurits van Baerle
@HansvDr15 maart 2023 12:16
Ik denk dat voor verreweg de meeste Nederlanders Mastodon.nl de meest voor de hand liggende optie is. Technisch erg solide gehoste club (dus snel en stabiel) met een goed uitgedachte organisatie er achter (geen hobby clubje waar de enige beheerder er misschien ineens geen zin meer in heeft).

Er zijn veel landen die niet die luxe hebben van een goede aanbieder gericht op hun nationale markt, Nederland heeft dat wel. Overigens zijn meer internationaal gerichte servers als Mastodon.world en Mstdn.social ook Nederlands.

Met elk van die servers kun je natuurlijk gewoon verbinden met mensen van over de hele wereld die op servers zitten over de hele wereld. Je hebt alleen het voordeel dat jouw account niet onder vreemde wetten valt of last heeft van eigenaardige culturele gevoeligheden (Amerikaanse preutsheid bijvoorbeeld).
JDx @Maurits van Baerle15 maart 2023 13:23
En welke van die 3 zou je dan kiezen en waarom?
Maurits van Baerle
@JDx15 maart 2023 13:49
Ik zit op Mstdn.social met een privé account en een van mijn bedrijven heeft daar ook een bedijfsaccount. Volgens mij bestond Mastodon.nl nog niet toen ik ze opende want die accounts stammen uit 2019 en ik had tot vorig jaar nog nooit van Mastodon.nl gehoord.

Een andere organisatie waar ik bij betrokken ben zit met hun officiële account ook op Mstdn.social, sinds vorig jaar zomer. Die hebben hun Mastodon account naast hun Twitter account geopend maar hebben inmiddels meer volgers op Mastodon dan Twitter en je ziet bij hen dat de prioriteit nu ook een beetje omdraait.

Ik vermoed dat technisch gezien van die drie Mastodon.nl de beste is. Ik denk dat voor 90% van de Nederlanders dat de beste keus is. Voor mij is het niet echt een optie aangezien ik al bijna twintig jaar niet meer in Nederland woon en ik en mijn bedrijf eigenlijk voornamelijk in het Engels voor een internationaal publiek posten. Dan staat zo'n .nl TLD een beetje raar.

Edit: Dit is wel een aardige aflevering van Met Nerds om Tafel met de oprichter van Mastodon.nl, Maarten den Braber.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 23 juli 2024 10:58]

theturtle @Maurits van Baerle16 maart 2023 13:44
Wat Maurits zegt. Ik zou het volgende stroomschema volgen:

Zit je al in een clubje dat op Mastodon een eigen instance heeft (infosec.exchange bij voorbeeld voor informatiebeveiligers)? Sluit je dan daarbij aan.

Is dat niet zo en gebruik je de socials vooral in het Nederlands? Mastodon.nl als beste keus.

Gebruik je meest Engels of een andere taal? Zoek dan verder op instances.social. De mega-instances zijn wat mij betreft afraders (de al genoemde snelheidsproblemen en mogelijke moderatieproblemen) maar je zou kunnen snuffelen en dan verhuizen - dat is meestal probleemloos mogelijk.

Oh, en ben je Terry Pratchett-fan kijk dan ook eens op mendeddrum.org }> [disclaimer: ik ben daar beheerder)
pbk 15 maart 2023 06:56
De kracht van sociale media en chat apps die niet data met andere sociale media en chat apps kunnen uitwisselen zit uiteindelijk in het aantal gebruikers dat je op een betreffende app vindt en daar actief is.
Ik ben bang dat het net als bv. Signal hierdoor een niet te overbruggen achterstand heeft en een (te) kleine speler blijft.
litebyte @pbk15 maart 2023 08:33
Als Signal gebruiker zie ik de relatie en overeenkomsten tussen whatsapp wel. Maar mastodon en Twitter verschillen enorm. Het is eerder een uitweg ipv een vergelijkbaar alternatief.

Mbt Twitter: de 'Mastodon krijsers' hierop zijn inmiddels zwijgend hun dagelijkse digitale ego oefeningen op Twitter weer aan het doen, het woord mastodon valt nog zelden. Er is een verschil tussen werkelijke gebruikers en diegene die zeggen dat ze het gebruiken.

Overstap (of beter gezegd oproep om te gebruiken) van mastodon kwam vooral ook uit boosheid omdat iemand Twitter had overgenomen wat velen niet zinde. Als voorbeeld: bij de media org. waar ik voor werk deden collega's een oproep om Twitter niet meer te gebruiken en werd mastodon als alternatief genoemd er waren ook gecoördineerde media acties... Was dat ooit maar gebeurd bij facebook/whatsapp :)
Triblade_8472 @litebyte15 maart 2023 09:01
Bij WhatsApp is dat zeker ook gebeurt, richting Telegram.

Er zijn nog best wat mensen overgestapt maar niet de aantallen om WhatsApp links te kunnen laten liggen.

Ook hier blijft men dus bij het oude.

Ik ben wel permanent overgestapt naar Telegram en zie heel af en toe een accountje uit m'n contacten erbij komen, maar er is niemand die het echt heel actief gebruikt buiten een aantal die mij nodig hebben. (wel lekker rustig!)
litebyte @Triblade_847215 maart 2023 09:41
Als frequent Signal gebruiker (ik weiger 'spyware' als whatsapp te installeren) hebben dan wel een aantal collega's van mij ook Signal geinstalleerd, maar vrijwel allemaal alleen om contact met mij te hebben, voor de rest gebruiken ze het niet. Alleen binnen familie wordt het veel gebruikt.

Het aantal installments van Signal is dan wel toegenomen, maar het werkelijk frequent gebruik ook? Als facebook/whatsapp er weer minimaal een halve fag uitligt kan het bijdragen
Verwijderd @litebyte15 maart 2023 12:14
Mbt Twitter: de 'Mastodon krijsers' hierop zijn inmiddels zwijgend hun dagelijkse digitale ego oefeningen op Twitter weer aan het doen, het woord mastodon valt nog zelden. Er is een verschil tussen werkelijke gebruikers en diegene die zeggen dat ze het gebruiken.
Ik voel mij aangesproken, behalve dat ik juist mijn dagelijkse oefeningen nog steeds op Mastodon doe. Ik heb alleen geen zin meer om mensen te proberen te overtuigen, juist door types als jij die een soort van trots halen (waarom??) uit het feit dat Mastodon Twitter niet heeft weten 'over te nemen'.

Ik heb nu meer zoiets van, als mensen graag op een extreem-rechts platform willen blijven hangen, good riddance. Ondertussen hebben we het op Mastodon prima naar ons zin, alleen zullen veel mensen dat nooit begrijpen, omdat die blijven hangen in de "MaStOdOn-SchReEuwErS!"-fase.

Overigens zie ik als intensief gebruiker van Mastodon nu, en Twitter 'vroegah', het verschil wat jij noemt niet zo, behalve dat je bij Twitter het algoritme veel meer voelt (aan de ellende die je voorgeschoteld krijgt).

Gebruik jij Mastodon uberhaupt, of heb je gewoon een mening over iets dat je niet goed kent?
litebyte @Verwijderd15 maart 2023 13:29
Het gaat niet om het overnemen van...het ging erom dat een groep 'invloedrijke' twitter gebruikers die het zo'n beetje zagen als hun netwerk totdat Musk het overnam uit rancune en wrok opeens mastodon onder de aandacht bracht als HET alternatief voor Twitter. Wat het feitelijk niet is.

Ik 'gebruik' zelf al mastodon voordat de twitter krijsers opriepen om er naar toe te gaan. In de zin van gebruiken dat ik een account heb en in het begin ermee bezig ben geweest, maar dat was nog in het eerste coronajaar.

Nogmaals mastodon is geen Twitter, zowel in gebruik als ook het netwerk an sich en daarmee ook geen alternatief voor Twitter, dat is ook prima. Als je kijkt naar een echt alternatief voor Twitter zou ik eerder kijken naar het centrale .Post (zelf ook gebruiker van)
Verwijderd @litebyte15 maart 2023 13:50
Nouja, laat ik het dan zo zeggen, voor mij is het wel het alternatief voor Twitter - ik voel niet echt verschil (behalve de postievere 'vibe').

Post is inderdaad hetzelfde als Twitter, een platform van een of andere rijke kapitalist. Dus inderdaad ook een alternatief, maar dan kun je net zo goed op Twitter blijven.
Hann1BaL @pbk15 maart 2023 09:59
Er is nog een ander probleem met Mastodon vergeleken Twitter: Heel veel gebruikers op social media houden onbewust van de, in mijn ogen soms schadelijke, algoritmes die gewoon content voorschotelen zonder dat jij er actief naar hoeft te zoeken.

Het is in dat opzicht vergelijkbaar met het zappen op tv wat men vroeger meer deed. Twitter heeft altijd content voor je. Ik denk dat nu het nu wel duidelijk genoeg is wat de schadelijke effecten kunnen zijn zoals radicaliseren etc., maar het zorgt er wel voor dat je altijd wat voorgeschoteld krijgt met het doel om je op het platform te houden.

Mastodon doet dit niet. Voor veel gebruikers betekent dat dus dat Mastodon sneller minder interessant is, omdat je zelf op zoek moet gaan naar de content en dat blijven volgen. Dat is voor de informatievoorziening eigenlijk beter, maar het succes van veel social media platformen zijn juist die algoritmes die iedereen voorzien van content die ze (denken te) willen zien.

Mastodon is ook daarom geen directe vervanging van twitter, al zijn er grote overeenkomsten.
MadJo80 @Hann1BaL15 maart 2023 14:59
Mijn tijdlijn wordt inmiddels zo vol vanwege de vele hashtags die ik volg dat voor mij het verschil met het algoritme niet meer bestaat. Behalve dan dat dit content is waar ik echt geinteresseerd ben.
Bobco @Hann1BaL15 maart 2023 15:35
Klopt, de enige standaard feeds die je in het begin hebt zijn local en federated. Maar als je daar een beetje in gaat grasduinen heb je binnen een paar weken een interessante groep van mensen om te volgen. Ik snap zelf de haast niet zo: je echte vrienden heb je toch ook niet allemaal in een week ontmoet?

Dat ontbreken van een algoritme bij Mastodon merk ik niet zo, maar dat komt misschien omdat ik alleen maar Echofon voor Twitter heb gebruikt. Dan kreeg je niet de standaard algoritme feed, dat maakt het al een stuk rustiger.

Verder is het publiek op Mastodon duidelijk rustiger en linkser dan wat ik op Twitter voorbij zag komen. Waar ik op het laatst op Twitter heel moe van werd was de voorspelbaarheid. Ik volgde bijvoorbeeld Gerrit Hiemstra, iemand met een uitgesproken mening over klimaatverandering. Er waren andere mensen die hem volgden met als enige doel om zo snel mogelijk een negatieve reactie op zijn tweets te kunnen plaatsen, leek het soms. Dat gedrag ben ik op Mastodon nog niet tegen gekomen.

En ja, hier wordt geen geld aan verdiend. Ik heb wel een donatie gedaan aan de admin van mijn instance, maar ik ben al zo oud dat ik nog op Fidonet actief ben geweest. Als vaste klant bij een BBS deed ik daar ook al een bijdrage aan de sysop om de kosten een beetje te kunnen dragen. Wat dat betreft is Mastodon amateuristisch, maar dat draagt naar mijn idee wel bij aan de sfeer. En amateuristisch wil zeker niet zeggen dat het slecht is: de clients (ik gebruik Ice Cubes op iOS) zijn prima en mijn lokale instance is snel genoeg.

Wat doe ik nog met Twitter? Niets meer, mijn account bestaat nog, maar dat kan net zo goed naar dev/null verhuist worden door de laatste mensen bij Twitter die nog verstand hebben van software. Ik ga er geen moeite meer voor doen sinds Echofon en de andere 3rd party apps abrupt werden afgesloten door de heer Musk.
Bozebeer38 @pbk15 maart 2023 07:46
Het is meer psychisch, mensen houden niet van verandering, de meeste blijven dan plakken omdat de meeste andere mensen daar ook blijven plakken want niemand heeft zin om na tig jaar opeens weer een account elders te moeten aanmaken en een nieuwe “geschiedenis” ontwikkelen.

Maw het is een vorm van autisme/sociale angst en luiheid, dit meen ik oprecht trouwens.
Iedereen heeft immers wel last hiervan tot op zekere hoogte.
Verwijderd @Bozebeer3815 maart 2023 08:24
Als je een biertje gaat drinken ga je ook niet naar dat lege cafe, maar naar dat cafe waar iedereen zit. Uitgezonderd die ene mensenschuwe zolderkamer bewoner uiteraard :+
Dan moet dat hele drukke cafe het wel heel erg verpesten wil iedereen omgaan, dat het bier er duurder is maakt bijv al niets uit
feuniks @Verwijderd15 maart 2023 09:12
Als je een biertje gaat drinken ga je ook niet naar dat lege cafe, maar naar dat cafe waar iedereen zit. Uitgezonderd die ene mensenschuwe zolderkamer bewoner uiteraard :+
Dan moet dat hele drukke cafe het wel heel erg verpesten wil iedereen omgaan, dat het bier er duurder is maakt bijv al niets uit
Het hangt helemaal ervan af wat je wil gaan doen en met wie. Om verder te gaan met je café. Een druk café kan leuk zijn, maar er zijn ook nadelen: je kunt er door de drukte vaak geen fatsoenlijk gesprek voeren, je kunt vaak niet zitten, want de zitplaatsen zijn bezet en het kan lang duren voor je een nieuw pilsje hebt, want er zijn vaak veel mensen voor je. Voordeel is wel dat je weleens nieuwe mensen tegen komt.

Als mijn doel dus niet is om mensen te leren kennen of dingen te horen van mensen die ik niet ken, kan ik prima op eender welk ander platform. Vooropgesteld dat de mensen die ik wel ken en waar ik wel mee wil communiceren daar ook op zitten. En of dat Twitter vs Mastodont is of WhatsApp vs Telegram of wat dan ook. Dat maakt dan niet zo veel uit.
tedvg @Verwijderd15 maart 2023 09:31
Om in deze vergelijking te blijven, aangezien hij wel heel dicht bij mijn belevingswereld ligt, ik hou juist niet van die drukke cafés, met hun goedkope pils, harde muziek en hippe mensen. Geef mij maar een rustiger café waar goed bier geschonken wordt en men verstand heeft van wat men schenkt. Waar ik kan praten met mensen, zonder boven de muziek te moeten uitschreeuwen. Waar ik aan het eind van de avond in ieder geval het idee heb dat ik iemand beter heb leren kennen en zelfs een goed gesprek heb gehad met die onbekende aan de bar.

Dat is wat Mastodon mij biedt en Twitter al een hele tijd niet bood.

En ik ben verre van mensenschuw. ;)
Grrrrrene @Verwijderd15 maart 2023 08:35
Daarom krijg je, als je niks zegt, bij rustige restaurantjes altijd een tafeltje aan het raam. Geen idee wat het digitale equivalent daarvan is :P Wat rustige cafeetjes en restaurants redt, is dat de drukbezochte tenten op een gegeven moment vol zitten. Vooral de restaurants hebben een beperkt aantal stoelen. We hebben wel eens geprobeerd te reserveren bij restaurant A, maar uiteindelijk uitgeweken naar restaurant B omdat A vol zat. Dan zit je inderdaad in een rustiger restaurant.
DJ Henk @Grrrrrene15 maart 2023 09:13
Dit werkt ook andersom. Als je op een leeg terras gaat zitten zul je zien dat er vanzelf ook meer andere bezoekers bij komen. Voor je het weet is het daar ook gewoon druk.

Het verschil tussen een terras en een sociaal netwerk is dat je op slecht een terras tegelijk kunt zitten en dat jij en degene(n) met wie je bent ervoor kiezen om exclusief daar te gaan zitten praten. Bij een sociaal netwerk kun je meerdere apps tegelijk hebben draaien en dan is de inertie wat groter. Evengoed kun je best mensen naar jouw medium "lokken" door er simpelweg actief te zijn.
nst6ldr @Verwijderd15 maart 2023 08:38
Als je een biertje gaat drinken ga je ook niet naar dat lege cafe, maar naar dat cafe waar iedereen zit.
Dat hoeft dus echt ni-
Uitgezonderd die ene mensenschuwe zolderkamer bewoner uiteraard :+
Ja, oké dan.
jeroenvandiesen @Verwijderd15 maart 2023 09:13
Inderdaad. Nu waren er alleen geruchten en wat dingetjes die geprobeerd werden (bier werd iets duurder) maar de massa voelde zich nog steeds comfortabel en bleef dus zitten waar ze zat.
lenwar
@Bozebeer3815 maart 2023 09:07
Mensen houden prima van nieuwe dingen, maar dan moet het wel iets functioneels toevoegen voor de mensen.

Mensen waren gewend aan sms. Toen kwam WhatsApp, en iedereen was over omdat het functioneel iets toevoegde (flat fee/‘gratis’)

Mensen zijn blijkbaar blij met Twitter. Ik zeg altijd “Als je blij bent met wat je hebt, moet je het houden, zo niet moet je wat anders zoeken”. (( dit bedoel ik in de breedste zin, met de nodige uitzonderingen en een korrel zout natuurlijk ))

Ik zou zelf niet weten wat Mastodon functioneel toevoegt. Ik kan wat technische en principiële/morele zaken benoemen die mij aanspreken, maar echt functionele? Nou… Niet echt.
Veel mensen zijn overduidelijk niet bezig met zaken als open source, decentraal, niet-Amerikaans/Chinees, privacyvriendelijk, enz, enz. Dat is bijvoorbeeld heel duidelijk te zien aan het feit dat mensen Google- en Metaproducten gebruiken. (( even zonder waardeoordeel, gewoon puur als voorbeeld ))
Het feit dat er op dit platform relatief veel mensen zijn die daar wel mee bezig zijn, staat los van het feit dat blijkbaar erg veel mensen daar niet mee bezig zijn. (( en nee, het is niet onwetendheid. Vraag het aan die mensen en ze weten het prima ))

(( edit: typo ))

[Reactie gewijzigd door lenwar op 23 juli 2024 10:58]

Bozebeer38 @lenwar15 maart 2023 10:27
Je hebt het nu over aanpassen of overstappen na letterlijk decennia van sms, daarna zag je msn en/of irq etc, daar zit echt wel wat “langdurige” stappen tussen.
lenwar
@Bozebeer3815 maart 2023 10:55
Nou ja. Je maakt precies mijn punt.
Mensen waren gewend aan SMS. Dat kende ze door en door. Toen kwam WhatsApp, en dag dag SMS. WhatsApp bood functioneel wat extra's aan wat mensen wilde (flat fee e.d.). Dat ging redelijk snel van de één op de andere dag.
Uiteraard was Ping van Blackberry ook wel een serieus ding, maar dat vereiste (in elk geval een hele tijd) dat je per se een Blackberry had.

Wat er nou precies met MSN en IRQ was gebeurd zou ik eigenlijk niet eens weten. Die leken ook redelijk spontaan verdwenen te zijn nou ik er aan terugdenk. In de VS was er een continue strijd met AOL Messenger (of hoe ie ook precies heette)AIM, wat daar heel populair was. Skype (voordat Microsoft dat overnam) kwam ook nog ergens om de hoek. Dan hadden we nog Yahoo! Messenger, maar dat was in Nederland ook niet heel populair. Dat waren echt losse groepen.

[Reactie gewijzigd door lenwar op 23 juli 2024 10:58]

SinergyX @Bozebeer3815 maart 2023 08:33
Noem mij eens 1 valide reden waarom ik zou overstappen naar een 'ander' platfom? Niets met die bulshit van sociale angst of wat dan ook, gewoon oprecht een valide reden.. Nee, dat aluhoedje data bigtech bla bla werkt niet, zie Google, Tiktok en consorten.

In mooi voorbeeld van @Verwijderd, mijn cafe schenkt mijn drankjes, heeft mijn muziek, is op loopafstand, is tot laat open, altijd gezellig. De uitsmijter een ex-hellsangel en de bardame was een prostituee? Lig ik echt niet wakker van. In plaats daarvan moet ik voor mijn drankje naar club A, muziek naar B, vrienden zitten bij C, favoriete bardame zit bij D, en dan ook niet in volledige vrijheid, nee het moet dan wel conform zijn hetgeen wat daar in die club specifiek de regels zijn.

De drang van mensen in het 'veranderen om het veranderen' heeft geen enkele logica dan enkel een valide excuus zoeken om hun eigen keuze te kunnen onderbouwen, in de hoop diezelfde mening bij een ander op te dragen.

[Reactie gewijzigd door SinergyX op 23 juli 2024 10:58]

Grrrrrene @SinergyX15 maart 2023 09:24
Tsja, als jij alle redenen die je niet passen bij voorkeur wegzet als "bullshit" en "aluhoedje", wat verwacht je dan voor reacties?

Je vergelijking met het café van de hellsangel en de prostituee heeft weinig binding met de praktijk. Van de achtergrond van de mensen achter de bar, proef je niks in je bier, de muziek klinkt er niet anders door en de rekening wordt ook niet anders, noch de afstand tot je huis. Als jij je niet verdiept in wat de barman en bardame in hun vrije tijd doen, zou je dat nooit weten en feitelijk heb je er niks mee te maken. Sterker nog: dat iemand vroeger een hellsangel is geweest, zegt niks over wat voor persoon dat nu is.

De redenen om over te stappen zijn voor veel mensen dat, om in jouw bar-equivalent te spreken, de eigenaar ineens camera's heeft opgehangen, ook op plekken waar dat niet per se logisch is. Dat er microfoons bij iedere tafel hangen om gesprekken op te nemen. De eigenaar houdt lijsten bij waarover gesproken is en weet precies wat je de afgelopen jaren hebt gedronken daar, hoe je betaalt, hoe vaak je bankpas geweigerd is vanwege onvoldoende saldo, etcetra. Voor sommige mensen boeit dat niet onder het argument "ik heb niks te verbergen", anderen voelen zich bespied door de eigenaar van het café. Wat voor jou dus geen valide argument is, is dat voor een ander wel. Prima toch?

Dat heeft overigens helemaal niks te maken met veranderen om het veranderen, want dat doen consumenten volgens mij juist bijna nooit. De mens is inherent bang voor verandering, liever houden we het bij het oude, want dat voelt vertrouwd. We focussen typisch op wat anders en onhandiger is, vandaar dat zowel het Android- als het Apple-kamp in discussies volhoudt dat hun systeem superieur is. We zien nml alleen wat we verliezen bij een overstap en de winst zien we niet en boeit ons niet.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 23 juli 2024 10:58]

Avioto @SinergyX15 maart 2023 09:04
Best ironisch hoe je reactie leest als een valide excuus zoeken om op Twitter te blijven.
SinergyX @Avioto15 maart 2023 09:17
En dat was de beste poging? ja.. 1,5 miljoen die daar blijkbaar wel naar luisteren, nu die andere 300 miljoen nog, daar zit pas ironie.
Enai @Bozebeer3815 maart 2023 09:00
Het maakt niet uit hoe goed jouw product is; enkel hoe slecht het leidende product is. Pas indien het leidende project een misstap maakt, zal men zelfs maar overwegen om jouw alternatief te gebruiken.
Some12 @pbk15 maart 2023 10:23
Daarom heeft de EU de Digital Markets Act bedacht ;)

Het gaat (uit mijn hoofd) ergens dit jaar bekrachtigd worden en werkt zo:
1. Indien x aantal gebruikers en marktdominante speler: krijgt het label gatekeep (to the market) en;
2. Zogenaamde gatekeepers moeten op verzoek hun diensten/producten open stellen voor de concurrentie.

Apple die sideloading to gaat staan op iOS (gerucht), Whatsapp dat een open API moet hebben (indien verzocht), etc.
brecht_vb 15 maart 2023 07:06
Het succes van mastodon is nog altijd redelijk.

Mastodon mist veel twitter-features en er zijn geen grote accounts of influencers die volk naar het platform trekken.
De mobile website is echt niet aantrekkelijk, de Android apps zijn minder dan de iOS apps.

Ik hoopte dat dpg media servers zou opzetten om zijn nieuwsdiensten op Mastodon te zetten.
The Zep Man
@brecht_vb15 maart 2023 08:05
Ik hoopte dat dpg media servers zou opzetten om zijn nieuwsdiensten op Mastodon te zetten.
Een beetje tweaker kan dat toch zelf? Een RSS -> Mastodon-converter zou niet moeilijk moeten zijn om te maken. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 10:58]

GertMenkel
@The Zep Man15 maart 2023 10:02
Bestaat al jaren: https://github.com/dariusk/rss-to-activitypub

Ik denk dat het mensen vooral gaat om officiële ondersteuning. Het zou mooi zijn als Tweakers bijvoorbeeld hun artikelen (gedeeltelijk) op ActivityPub zet. Dat @tweakersrss@mastodon.social het doet, is niet echt makkelijk.

Ik denk dat het niet eens extreem moeilijk zou zijn eigenlijk, je zou zelfs categorieën losse accounts kunnen geven zodat je alleen @nieuws@tweakers.net kunt volgen als reviews je niet zoveel uitmaken. Maar goed, ik denk dat er geen geld mee te verdienen valt, dus de kans dat Tweakers hier aan gaat meewerken acht ik niet al te groot.

De ultieme droom zou misschien zijn dat het hele artikel op ActivityPub gaat en de reacties ook worden omgezet naar ActivityPub-accounts. Misschien kun je via de volgverzoeken zelfs een pseudo-betaalsysteem opzetten (je mag de accounts volgen voor updates zolang je betaalt, daarna wordt je ontvolgd).

Dat zou het alleen wel heel makkelijk maken om zonder te betalen het nieuws te lezen, dus het is een kansloos idee, maar toch een leuk gedachte-experiment.
litebyte @brecht_vb15 maart 2023 08:41
Natuurlijk mist mastodon veel Twitter 'features' het heeft geen enkele relatie met Twitter... Met 1 uitzondering, het is ook een social media toepassing.

Die vergelijking met- en het plotselinge gebruik van mastodon door zogenaamde influencers (en hun media en deels ook politieke achterban) kwam vanuit het snel nodig hebben van een alternatief om Twitter proberen leeg te krijgen of beter gezegd Musk in de problemen te krijgen na zijn overname... Jammerlijk mislukt.

En ik bedoel hier niet mee dat mastodon geen goed platform is maar het heeft niets met Twitter te maken.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 23 juli 2024 10:58]

BCC @brecht_vb15 maart 2023 08:14
Dat komt omdat er geen verdienmodel is.
Retrospect 15 maart 2023 08:54
Gisteren voor laatst gekeken en de app daarna van de telefoon gegooid. Geen actieve gebruiker meer. Het is er gewoon te uitgestorven en door de eenzijdigheid aan meningen niet interessant genoeg om interactie aan te gaan.
smiba @Retrospect15 maart 2023 10:21
Moet je dan niet gewoon wat meer mensen volgen? Op Mastodon is er geen algoritme, waardoor je puur de posts krijgt te zien van wie je volgt.

Dit betekent dat als je dus niemand volgt die actief is, je timeline ook inderdaad vrij leeg zou zijn.

Persoonlijk vind ik dit veel fijner dan wat twitter doet, hoef geen posts van bekende mensen of twitteraars te zien, maar gewoon lekker posts van de mensen die ik bewust voor heb gekozen om te volgen
Trinsec @Retrospect15 maart 2023 09:02
Probeer dan een andere server. Elke server heeft hun eigen unieke lokale tijdslijn. Er zijn servers waar ik nooit zou willen zitten omdat ze te eenzijdig zijn.
Verwijderd @Retrospect15 maart 2023 12:17
Dan volg je gewoon niet de juiste mensen? Het is helemaal niet uitgestorven :)
Retrospect @Verwijderd15 maart 2023 13:04
Noem eens wat Tweede Kamerleden die er actief zijn. En dan niet voormalig Kamerlid Keesvee die er enkel kwam om zijn boek te promoten en de rest via Twitter bleef doen. Maar gewoon een zittend Kamerlid wat er net zo actief is als hij/zij op Twitter zou zijn.
Verwijderd @Retrospect15 maart 2023 13:46
Ah, ik had het over gewone mensen, zoals jij en ik, niet bekende figuren.
MadJo80 @Retrospect15 maart 2023 15:02
Tja, het heeft geen algoritme dat jouw tijdlijn vult met zooi. Daar moet je zelf voor zorgen, door relevante hashtags te volgen. Die komen dan in je tijdlijn tussen de posts van de mensen die je zelf volgt.

En jouw interactie met anderen gaat ook zorgen voor meer interactie met jou. Als jij niks zegt, zullen anderen ook niks tegen jou zeggen.
Encrypted90s 15 maart 2023 10:01
Persoonlijk, vind ik Twitter, ook beter geworden. Ik denk ook niet dat Mastodon, het probleem oplost. Al die mensen zullen gewoon terug keren naar Twitter.

Elon, heeft gezegd dat Twitter voorlopig in een beta fase verkeerd. Als ik het goed heb begrepen. En dat Twitter, beetje bij beetje beter zou worden door van alles te testen en ja mensen zouden daar last van kunnen hebben. Wat logisch is maar uiteindelijk is het wel beter geworden. En nogmaals dat is een persoonlijke, mening.
Loller1 @Encrypted90s15 maart 2023 10:28
Wat is er "beter" geworden dan? Twitter is alleen maar onstabieler geworden, heeft regelmatig storing en functies stoppen met werken, beginnen terug, stoppen weer, of nieuwe functies worden uitgerold en met spoed teruggedraait. Twitter Analytics hebben ze na maanden onlangs pas gefixed, DMs zijn nog steeds stuk, gisteren nog brak de tijdlijn (alweer), etc.
Ralph84 15 maart 2023 07:40
Misschien klinkt dit als bullsh*t voor sommige, maar ik denk ook dat de naam van het bedrijf niet echt meewerkt.

Niets voor niets hebben vaak veel bedrijven die succesvol zijn pakkende namen en meestal niet meer dan 2 lettergepen in de naam. Dit werkt echt met heel veel merken omdat het meestal makkelijk te onthouden is en met alle respect naar de liefhebbers van Mastodon, het is echt geen pakkende naam.

Marketing bepaald zeker mee of een product of bedrijf succesvol is. Ja, ik weet dat ze later erbij zijn gekomen, nog niet zo'n flinke bekendheid hebben en klein zijn in verhouding met andere bedrijven, maar een pakkende naam helpt.

[Reactie gewijzigd door Ralph84 op 23 juli 2024 10:58]

eric.1 15 maart 2023 09:31
Vier keer zo groot is wel erg positief gerekend, zit dichter tegen de 3 aan.

Maar goed, eigenlijk is ook dat niet zo significant. 1 miljoen gebruikers meer. Als we dit volledig linken aan Twitter, dan praten we over 1/450e deel wat over is gestapt of nu allebei gebruikt.

Verwaarloosbaar.

[Reactie gewijzigd door eric.1 op 23 juli 2024 10:58]

Lifelogger 15 maart 2023 10:08
Mastodon werkt voor mij prima, naast Twitter.

Helaas is het voor mij wel zo, dat alle mensen en instanties die ik volg, niet allemaal op Mastodon zitten. Hierdoor blijf ik nog steeds verbonden aan Twitter. Dat is wat mij betreft het enige nadeel.

Wel jammer overigens dat Twitter alle 3rd party apps de toegang tot de API ontzegt hebben. De Twitter app is echt slecht!

[Reactie gewijzigd door Lifelogger op 23 juli 2024 10:58]

FireStarter @Lifelogger15 maart 2023 11:01
Eerst moeten ze Twitter opnieuw opbouwen. Hopelijk daarna weer een stabiele API voor 3rd party’s?
Lifelogger @FireStarter15 maart 2023 18:15
Als Tweetbot dan weer gaat werken, heel graag! 😄
Risce 15 maart 2023 10:48
Ik heb het echt geprobeerd toen Twitter mij ook te gortig werd met alle gore extremistische slijk waar je voortdurend overheen struikelt. Maar na een paar weken Mastodon met letterlijk 1 volger en misschien 3 interacties heb ik besloten het maar gewoon helemaal te laten zitten. Er zullen best wat meer gebruikers zijn maar voor mij is het vooralsnog gebleken dat het er niet genoeg zijn.
Draconian 15 maart 2023 11:36
Ik heb het geprobeerd te gebruiken maar totaal niet gebruiksvriendelijk. Mensen op andere servers moet je weer via een omweg benaderen om te volgen. Het was niet zo makkelijk als op Twitter van een naam invullen en je kreeg ze allemaal te zien. Was het na een week zat en weer teruggegaan naar Twitter.

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