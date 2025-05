Aantal actieve gebruikers Mastodon schiet omhoog na beperkingen Twitter

Het aantal actieve gebruikers van Mastodon is afgelopen week omhooggeschoten. Dat gebeurde nadat Twitter gebruikers beperkingen oplegde voor de hoeveelheid tweets die ze per dag konden zien.

Het aantal actieve gebruikers van Mastodon, iets dat het platform bijhoudt op de serverspagina, steeg van 1,2 miljoen twee weken geleden naar 1,9 miljoen nu. De grote stijging kwam na vorige week, nadat Twitter daglimieten had ingesteld en het platform tijdelijk tweets onzichtbaar had gemaakt voor niet-ingelogde gebruikers.

Mastodon kende eerder pieken in de periode dat Musk zei Twitter over te zullen nemen en de overname daadwerkelijk van kracht werd. Die laatste piek lag hoger dan deze tot nu toe, want toen zaten er maximaal 2,6 miljoen actieve gebruikers op het platform. Dat zakte in de maanden erna terug tot 1,1 miljoen actieve gebruikers.

Naast de acties van Twitter kwam Instagram met Threads, een Twitter-kloon die compatibel zal worden met ActivityPub. Dat is nu nog niet zo. Threads trok binnen vijf dagen 100 miljoen gebruikers. De gedachte achter de ondersteuning is dat accounthouders op Threads danzkij ActivitityPub-ondersteuning niet vastzitten aan Threads. Als zij het oneens zijn met het platform of Instagram blokkeert hun account, kunnen ze account en volgers verhuizen naar een server naar keuze.