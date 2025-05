Instagram-alternatief Pixelfed krijgt functie om in te loggen met Mastodon

Het decentrale Instagram-alternatief Pixelfed krijgt een functie om in te loggen met een Mastodon-account. Daardoor moet het registreren voor bestaande Mastodon-gebruikers makkelijker worden. Gebruikers kunnen ook accounts die zij volgen meenemen.

Pixelfed kijkt dan welke van de accounts ook actief zijn op Pixelfed, waarna gebruikers kunnen kiezen wie ze gaan volgen op het decentrale Instagram-alternatief, blijkt uit de uitleg van Pixelfed. Pixelfed krijgt een 'sign in with Mastodon'-functie die het registreren mogelijk maakt. Vervolgens moeten gebruikers een gebruikersnaam kiezen.

Pixelfed is een decentraal alternatief voor Instagram. Het beeldmateriaal staat op een zelfgekozen of gehoste server, waarna andere gebruikers het kunnen raadplegen. Pixelfed heeft sinds vorige maand ook een functie om beeldmateriaal van Instagram te importeren. Er zijn momenteel ongeveer 800 servers voor Pixelfed, met in totaal 173.000 gebruikers. Mastodon heeft veel meer gebruikers, momenteel rond 1,9 miljoen.